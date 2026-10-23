Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
Мэр Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на столицу дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 56 летевших по направлению к столице беспилотных летательных аппаратов.
Во вторник силы противовоздушной обороны сбили три направлявшихся к городу дрона.
В субботу системы ПВО ликвидировали 51 летевший на Москву беспилотник.