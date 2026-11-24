Ликсутов: Число поездок на прокатных самокатах в Москве превысило 77 млн за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

В текущем году москвичи воспользовались прокатными электросамокатами свыше 77 млн раз, что на 6 млн превышает показатели 2025 года, передает РИА «Новости».

«Сезон 2026 года уже продемонстрировал востребованность СИМ и курьерских услуг у москвичей. На арендных электросамокатах жители совершили свыше 77 млн поездок, что на 6 млн больше, чем в прошлом году», – рассказал Ликсутов.

По словам заммэра, до 85% поездок совершались по транспортному сценарию: пользователи добирались до станций метро, работы или дома. Он отметил, что использование средств индивидуальной мобильности снижает нагрузку на дороги и способствует улучшению экологической ситуации в столице.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершился в понедельник на фоне ожидающихся снегопадов и похолодания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник столичный департамент транспорта закрыл сезон проката велосипедов и электросамокатов из-за ожидаемых снегопадов.

Ранее в Москве приостановили прокат электросамокатов в связи с ухудшением погодных условий.

Министерство транспорта рассмотрело возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности.