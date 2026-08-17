Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
В Петербурге задержали гражданина ФРГ за финансирование экстремизма
В центре Петербурга задержан сооснователь сети фитнес-клубов из Германии по подозрению в финансовой поддержке экстремистской организации, сообщили в Главном управлении МВД по городу и области.
Подозреваемому 41 год, это гражданин одного из европейских государств, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«По оперативным данным, подозреваемый перечислил 900 рублей на счет экстремистской организации», – говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого в Аптекарском переулке проведены следственные действия. Правоохранители изъяли ноутбук и мобильный телефон. Задержанный более 10 лет проживает в Петербурге и является сооснователем сети фитнес-клубов.
Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других лиц, причастных к финансированию организации.
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