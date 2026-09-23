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США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами
Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами
Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».
«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.
Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.