  • Новость часаПутин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня

    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    23 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никто в США не хочет объяснить причину невыдачи визы заместителю главы МИД Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захарова, США отказались объяснить причину невыдачи визы для поездки в Нью-Йорк замглавы МИД Александру Алимову, курирующему направление ООН в российском дипведомстве, передает радио Sputnik.

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    23 сентября 2026, 05:37 • Новости дня
    FT: Белый дом поддержал инвестора из США Боэли в покупке активов «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестор из Соединенных Штатов Тодд Боэли заручился поддержкой американского руководства и стран Персидского залива перед покупкой иностранных активов «Лукойла», пишут британские СМИ.

    Миллиардер Боэли смог получить поддержку правительства США и влиятельных лиц из Персидского залива, связанных с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы выкупить активы «Лукойла», сообщили собеседники Financial Times, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вот уже несколько месяцев он пытается заполучить права на активы нефтяной компании.

    В консорциум миллиардера, по данным издания, также включены представители агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и несколько представителей семьи миллиардеров аль-Хайят из Катара.

    Пока сделка не получила окончательного одобрения.

    Ранее минфин США дал разрешение на проведение операций по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

    До этого «Лукойл» заявлял о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.

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    23 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    В Госдепе сообщили о встрече Лаврова и Рубио 23 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке, говорится в рабочем графике Рубио, опубликованном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

    Переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоятся в Нью-Йорке 23 сентября в 16:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    «Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке», – говорится в публикации. Отмечается, что перед началом беседы дипломатов запланирована протокольная фото- и видеосъемка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил планы проведения беседы с американским коллегой.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

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    23 сентября 2026, 08:39 • Новости дня
    Захарова рассказала о программе Лаврова в Нью-Йорке

    Захарова анонсировала переговоры Лаврова с Рубио в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Первым пунктом программы министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке на Генассамблеи ООН станут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, первые переговоры должны состояться рано утром по Нью-Йорку с госсекретарем США Рубио, передает радио Sputnik.

    В Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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    23 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рекордная активность избирателей продемонстрировала поддержку гражданами курса на развитие и укрепление России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах.

    «Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

    Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

    По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

    Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

    По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.

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    23 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Лавров и Рубио начали двусторонние переговоры в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча с американским госсекретарем открыла рабочую программу российского министра на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Лавров прибыл в Соединенные Штаты накануне для участия в неделе высокого уровня.

    Ранее глава МИД России отмечал, что планирует обсудить с Рубио позицию Вашингтона по украинскому кризису и посреднические усилия. В последние дни двусторонние отношения осложнились принятием в США закона о новых антироссийских санкциях.

    Этот документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, закон допускает введение пошлин до 500% на российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в июле в Маниле.

    Напомним, российский МИД запланировал встречу дипломатов в Нью-Йорке на 23 сентября.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение украинского кризиса на полях Генассамблеи ООН.

    Предыдущие переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялись в июле на Филиппинах.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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    23 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Посол США при НАТО Уитакер признал нежелание России воевать с альянсом

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал отсутствие у властей России намерений вступать в прямое вооруженное противостояние с Североатлантическим альянсом.

    «Путин не хочет конфликта с НАТО», – сказал он агентству Associated Press после панельной дискуссии в Де-Мойне, передает ТАСС.

    Дипломат призвал западные страны избегать чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками в Европе. По его мнению, попытки возложить ответственность на Москву играют на руку противникам Североатлантического альянса.

    В ходе выступления Уитакер обратил внимание на ослабление военного потенциала союзников США. Он пояснил, что многие члены НАТО оказались недееспособными из-за иллюзии безопасности, возникшей после распада СССР. Альянсу требуются более боеспособные партнеры с внушительными военными ресурсами, подчеркнул представитель Вашингтона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    Ряд профильных СМИ утверждают, что США готовятся принять беспрецедентное решение – строить свои боевые корабли на верфях за рубежом. Никогда ранее ничего подобного не происходило. О каких именно кораблях идет речь, почему эта идея на самом деле выглядит фантастически и что может побудить Пентагон все-таки пойти по такому пути? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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