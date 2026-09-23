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ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера
ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро
Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.
Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
«Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.
Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.
Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.
Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.
При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.