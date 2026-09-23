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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня

    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    23 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Bild: Мерц пригрозил СДПГ «адом» за коалицию с Левой партией

    Канцлер Германии Мерц выступил против коалиции СДПГ с Левой партией

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с победившей на выборах в Берлине Левой партией.

    Выступая на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава немецкого правительства потребовал от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказаться от союза с левыми политическими силами, пишет Bild.

    В своей речи политик напомнил о критике со стороны социал-демократов в начале 2025 года. Тогда бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в «открытии ворот в ад» из-за совместного голосования с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству. По мнению канцлера ФРГ, теперь к «аду» значительно ближе сами социал-демократы, отмечает РИА «Новости».

    На заседании также обсуждался термин «брандмауэр», означающий запрет на сотрудничество христианских демократов с левыми и АдГ. Руководитель кабмина призвал соратников прекратить споры на эту тему, подчеркнув отсутствие у ХДС общих интересов с указанными политическими объединениями.

    Выборы в палату депутатов Берлина состоялись 20 сентября. Первое место с результатом 25,7% голосов заняла Левая партия, ХДС оказался на второй строчке с 18,8%, а замкнула тройку лидеров АдГ, получившая 16,3% голосов избирателей. На этой неделе левые планируют начать переговоры о формировании коалиции с «Зелеными» и СДПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии пообещал обсудить корректировку реформ после неудачи ХДС на региональных выборах.

    В прошлом месяце политик назвал причину отказа своей партии от сотрудничества с АдГ.

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    23 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ростех вывел на рынок полностью отечественный комплекс IGLA

    Ростех представил модульный стрелковый комплекс IGLA для охоты и спорта

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация Ростех представила на рынке полностью отечественный стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой и линейкой из пяти патронов, призванный заменить импортные аналоги для охотников и спортсменов.

    Госкорпорация Ростех вывела на рынок стрелковый комплекс IGLA, который призван заменить ряд иностранных аналогов и целиком основан на отечественных решениях, сообщается в публикации на канале Ростеха.

    В состав комплекса вошла модульная винтовка, которую можно быстро разбирать на две части и собирать обратно одним движением, а также пять видов патронов бренда IGLA, образующих единую экосистему для максимально эффективного поражения целей охотниками и спортсменами.

    Эксперт по охотничьему оружию и профессиональный охотник Евгений Спиридонов пояснил, что конструкция винтовки во многом стала результатом санкций, поскольку до их введения в России не было массового производства стволов из нержавеющей стали, и назвал новый комплекс примером импортозамещения, когда отечественное решение превосходит прежние варианты.

    Для винтовки подготовлены специально разработанные прицелы и другой необходимый обвес, а линейка включает пять вариантов патрона 308 Win (7,62х51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивный Match 160.

    По данным Ростеха, новый скоростной патрон Rocket обеспечивает на дистанции сто метров кучность, сопоставимую с лучшими охотничьими винтовками премиального класса, что позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на расстояниях до четырехсот метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ростех сообщил о создании винтовки, способной поразить цель с предельной точностью.

    В апреле Ростех представил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спортивной стрельбы.

    В прошлом году Ростех заявил об успешном боевом применении антидроновых патронов линейки IGLA.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    22 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов

    Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов над тремя регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы ПВО за 12 часов уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские силы противовоздушной обороны в течение вторника успешно перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных Вооруженными силами Украины, сообщает Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки зафиксированы над территориями Курской и Белгородской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников.

    Дроны ВСУ пытались поразить промышленные объекты в Самарской области.

    Из-за атаки БПЛА в самой Самаре оказались повреждены жилые дома и автомобили.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    В логистическом центре Германии обнаружили три посылки со следами ртути

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из логистического узла в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ экстренно эвакуировали персонал после обнаружения трех отправлений со следами опасного вещества, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, немецкие правоохранительные органы оцепили территорию логистического комплекса в городе Лайцен, передает РИА «Новости».

    Поводом для масштабной эвакуации послужила находка высокотоксичного химиката в нескольких почтовых отправлениях. Один из сотрудников пожаловался на резкое ухудшение самочувствия.

    «Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте», – отмечается в материале.

    Полиция продолжает тщательное обследование всех помещений.
    Следователи проверяют связь этого инцидента со случаем в городе Нойштадт-Глеве, расположенном в 70 км от Лайцена.

    На прошлой неделе две местные жительницы попали в больницу с тошнотой и головной болью. Они вскрыли доставленный пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость, оказавшаяся ртутью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL.

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    22 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Полиция Германии нашла похожее на взрывчатку вещество у военной авиабазы

    SZ: У немецкой авиабазы Вунсторф нашли подозрительное вещество

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии недалеко от военной авиабазы Вунсторф, где ранее упал беспилотник, полиция нашла подозрительное вещество, предположительно являющееся взрывчаткой, пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

    «Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительный материал всего в нескольких метрах от места находки… В настоящее время они исходят из того, что речь идет о взрывчатом веществе», – приводит РИА «Новости» сообщение SZ. В настоящее время криминалистическая экспертиза вещества еще не завершена.

    Расследованием инцидента занимаются генеральная прокуратура Германии и федеральное управление уголовной полиции. Отмечается, что по меньшей мере один компонент обнаруженных обломков дрона был изготовлен с помощью 3D-принтера. Правоохранители предполагают, что аппарат мог находиться у аэродрома некоторое время.

    Следствие изучает возможную связь этого случая с инцидентом в начале августа, когда похожий беспилотник был найден в аэропорту Лейпцига. Ситуация обсуждалась на еженедельном брифинге руководителей силовых структур в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца. На аэродроме Вунсторф базируются транспортные самолеты А400М бундесвера.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии организовала проверку из-за обнаружения элементов беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф.

    Местная полиция ищет владельца разбившегося летательного аппарата.

    Правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за августовскую атаку беспилотников на аэропорт Лейпцига.

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    23 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    Мишустин назвал драйверы изменений на финансовом рынке

    Мишустин заявил об изменении ландшафта финансовых услуг из-за цифрового рубля

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей меняет ландшафт финансовых услуг в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава правительства поприветствовал участников XXIII Международного банковского форума. Он отметил, что новая инфраструктура стала главным драйвером изменений на рынке, а искусственный интеллект позволяет автоматизировать процессы и делать предложения более персонализированными, передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул значимость обеспечения безопасности, киберзащиты и технологического суверенитета с помощью отечественных систем защиты данных.

    Он выразил надежду на обмен опытом в рамках форума, подчеркнув, что объединение усилий поможет справиться с вызовами и укрепить кредитно-финансовую систему страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Михаил Мишустин поручил внедрить искусственный интеллект в российскую промышленность.

    В марте премьер-министр поручил разработать законопроект о внедрении ИИ в России. В феврале он сообщил о скором тестировании инфраструктуры цифрового рубля.

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    22 сентября 2026, 21:49 • Новости дня
    Посылки со следами ртути нашли в почтовом центре Германии

    Bild: Посылки со следами ртути нашли в почтовом центре DHL в Германии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В логистическом центре DHL на севере Германии обнаружили несколько посылок со следами ртути, из-за чего полиция начала масштабную операцию, сообщают местные СМИ.

    По меньшей мере три посылки со следами ртути были найдены в логистическом центре концерна DHL в общине Лайцен на севере Германии, сообщили в полиции страны, передает ТАСС со ссылкой на Bild. Проводится крупная операция, заявили в полицейском управлении Нойбранденбурга.

    Правоохранительные органы оцепили территорию почтового центра для обеспечения безопасности.

    В результате инцидента как минимум один из сотрудников компании пожаловался на ухудшение самочувствия. Обстоятельства появления опасного вещества в посылках выясняются.

    В прошлом году из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL пострадали 12 человек.

    Осенью 2024 года британская пресса опубликовала материалы о возможных атаках с использованием отправлений этого почтового оператора.

    В начале сентября 2026 года неизвестные заложили взрывные устройства на территории двух электроподстанций в немецкой Саксонии.

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    23 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    ТОФ провел учения в Южно-Китайском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Южно-Китайском море прошли учения Тихоокеанского флота, в них принимали участие палубные вертолеты, сообщили во флотской пресс-службе.

    В составе отряда были фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга», указали в ТОФ, передает РИА «Новости».

    В учениях задействовали палубные вертолеты Ка-27, они были посвящены противороботовой обороне.

    Корабли совместно отработали морской бой с беспилотниками условного противника, зенитная артиллерия и крупнокалиберные пулеметы отразили атаки безэкипажных катеров и БПЛА.

    Также вертолеты Ка-27 провели разведывательную миссию с поиском подводных целей. После этого по условной подлодке противника расчеты «Шапошникова» условно применили противолодочное оружие.

    Ранее корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» условно поразил подлодку противника торпедным оружием в Японском море.

    В августе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в Японском море отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

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    23 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме

    Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны к отопительному сезону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов военного ведомства к отопительному сезону, поручив обеспечить качественную подготовку к зиме, сообщило военное ведомство.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел селекторное совещание по подготовке фондов ведомства к отопительному сезону, сообщает Минобороны.

    На встрече обсуждались вопросы завершения ремонтных работ, создания запасов топлива, а также укомплектованности персоналом и аварийными бригадами. Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку к зиме и взять под контроль объекты, требующие особого внимания.

    Заместитель министра генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о планомерном ходе навигационного завоза материальных средств. В районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока уже доставлено более 27 тыс. тонн топлива для обеспечения воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о решении сосредоточить функции служб тыла в одних руках.

    Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов заслушал доклады по текущей обстановке в зоне специальной военной операции.

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    23 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    США провели летное испытание корпуса термоядерной боеголовки W93

    США испытали корпус новой термоядерной боеголовки W93 впервые за 40 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты провели летное испытание корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93 для измерения аэродинамической нагрузки, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

    Запуск состоялся с использованием метеорологической зондирующей ракеты Atrax. Основной задачей испытания стало измерение аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу, передает «Интерфакс».

    Полученные результаты будут использованы при проектировании неядерных компонентов W93. Разработкой занимаются специалисты Национальных лабораторий Sandia.

    W93 стала первой за почти 40 лет новой термоядерной боеголовкой, разрабатываемой в США. Программа создания стартовала в мае 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

    Ожидается, что серийное производство боеголовки начнется в середине 2030-х годов. Планируется, что W93 будут установлены на межконтинентальные баллистические ракеты стратегических подводных лодок класса Columbia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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