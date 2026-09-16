На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Стало известно о падении дрона у немецкого военного аэродрома
Обломки беспилотника нашли возле авиабазы бундесвера в Нижней Саксонии
В Германии недалеко от военного аэродрома бундесвера обнаружены обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата.
Части беспилотного летательного аппарата были найдены в окрестностях военной авиабазы Вунсторф в Нижней Саксонии, передает NDR.
Местные правоохранительные органы подтвердили факт обнаружения фрагментов летательного аппарата.
В настоящее время полиция проводит поисковые мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность владельца дрона, а также обнаружить остальные фрагменты разбившегося беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе над немецкой военной базой в Мехернихе заметили шесть неопознанных беспилотников.
Несколькими днями ранее полиция обнаружила дрон со взрывателем на территории аэропорта Лейпциг/Галле.
В прошлом году власти Германии рассматривали возможность разрешить бундесверу сбивать угрожающие инфраструктуре аппараты.