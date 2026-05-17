Welt сообщила о срыве массовой депортации сирийцев из Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия не может возобновить депортацию сирийских беженцев, в том числе совершивших преступления, из-за отсутствия необходимых документов, передает РИА «Новости». С конца января федеральные земли перестали получать бумаги, заменяющие паспорта, которые требуются для возвращения людей на родину.

«С конца января ни одна немецкая земля не получила от федеральной полиции документы, заменяющие паспорт, для депортации тысяч сирийцев... Эти документы необходимы, когда ФРГ хочет вернуть человека на родину, но у него нет действительного удостоверения личности», – говорится в публикации газеты Welt.

По информации федеральной полиции, на конец марта в стране находилось более 11 тысяч сирийцев, обязанных покинуть Германию. Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек призвал правительство создать необходимые условия для депортации путем прямых переговоров с сирийскими властями.

Кроме того, после восстановления авиасообщения с Сирией в 2025 году зафиксированы случаи незаконной переправки мигрантов воздушным путем. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать возвращение до 80% сирийцев на родину в ближайшие три года, что одобряют более 60% граждан Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о желании вернуть на родину 80% сирийских беженцев к 2029 году.

Ранее он отметил отсутствие оснований для предоставления им убежища в Германии.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил намерение инициировать репатриацию совершивших преступления сирийских граждан.