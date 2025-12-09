Мерц признал ошибку в заявлении о миграции в городах Германии

Tекст: Денис Тельманов

Фридрих Мерц признал, что его слова о влиянии миграции на облик немецких городов могли быть поняты неверно, сообщает РИА «Новости».

Во время эфира телепередачи ARD-Arena он отметил: «Возможно, я должен был раньше объяснить, что конкретно я имею в виду. Ладно, сегодня я сделал бы это по-другому».

Мерц подчеркнул, что речь шла о городах, где, по его словам, полиция частично утратила контроль, и отметил важность изменения этих обстоятельств.

Он отдельно добавил, что утверждение не имело отношения к внешности жителей и не носило дискриминационного характера.

Высказывания Мерца ранее вызвали осуждение у ряда политиков, общественности и членов СДПГ, которые сочли их расистскими.

В ответ политик подчеркнул, что Германия нуждается в трудовых мигрантах для медицинской сферы, ухода за пожилыми и других ключевых областей.

Мерц отметил, что его родители живут в доме престарелых, и признал, что без приезжающих работников эти отрасли не смогли бы функционировать.

Высказавшись повторно, канцлер ФРГ еще раз указал на недостаточно ясное выражение своей позиции по миграционной политике, заверив, что его слова не предназначались для создания раскола среди граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости того, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране.

Он также отметил, что сирийцы больше не имеют оснований для получения убежища в ФРГ и должны вернуться домой.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил намерение инициировать репатриацию сирийских граждан, особенно совершивших преступления или представляющих угрозу безопасности страны.