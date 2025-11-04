Мерц заявил об отсутствии причин сирийским беженцам продолжать жить в ФРГ

Tекст: Катерина Туманова

«Гражданская война в Сирии окончена. Теперь нет абсолютно никаких оснований для предоставления им убежища в Германии, и поэтому мы можем начать репатриацию», – приводит Suddeutsche Zeitung (SZ) слова Мерца в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером.

Мерц рассчитывает на то, что значительная часть беженцев добровольно вернется в Сирию и примет участие в ее восстановлении, так как без них это было бы невозможно.

«Те, кто откажется вернуться в страну из Германии, конечно, могут быть депортированы в будущем. Мы знаем, что очень большая часть сирийцев хочет вернуться. Мы будем поощрять это и поможем стране быстро восстановиться», – добавил Мерц.

Канцлер так ответил на заявление министра иностранных дел Йохана Вадефуля. Во время визита в Сирию, страну, измученную многолетней гражданской войной, политик выразил сомнение в том, что большое количество сирийских беженцев добровольно вернутся туда в ближайшее время, учитывая масштабные разрушения. За это он подвергся критике со стороны однопартийцев.

«Вряд ли кто-то сможет жить здесь достойно», – сказал Вадефуль во время визита в Харасту, сильно разрушенный пригород Дамаска.

По данным Федерального министерства внутренних дел, в августе 2025 года в Германии проживало 951 406 выходцев из Сирии. Из них 920 человек были обязаны покинуть страну и не имели статуса «допустимого пребывания».

