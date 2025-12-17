  • Новость часаФон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 12:18

    Назначено предварительное слушание по иску Банка России к Euroclear

    Арбитражный суд Москвы назначил предварительное слушание по иску к Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы проведет 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков, сообщили в суде.

    Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Центрального банка России к бельгийскому Euroclear Bank, предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00, передает РИА «Новости».

    Сумма исковых требований составляет примерно 18,2 трлн рублей. Слушания будут носить предварительный характер.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Ранее дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,1 трлн рублей.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками и ухудшением инвестиционного климата.

    16 декабря 2025, 18:59
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    17 декабря 2025, 09:05
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    @ Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Репутация Евросоюза может пострадать в случае отказа от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, сообщило издание Politico.

    Европейское издание Politico пишет, что провал переговоров о передаче замороженных российских активов на Украину угрожает вызвать серьезный имиджевый кризис для Евросоюза, усугубляя внутренние разногласия между странами блока, передает ТАСС.

    По информации источников издания, вероятность передачи активов Киеву снизилась после недавних переговоров, а процесс экспроприации практически не движется вперед. Один из европейских чиновников признался: «Мне хочется плакать», ссылаясь на отсутствие прогресса.

    Издание также пишет, что обсуждаемый вариант передачи активов через голосование квалифицированным большинством, названный «ядерным вариантом», усиливает внутренние противоречия в Евросоюзе. Несколько чиновников подчеркнули, что такое решение способно привести к расколу внутри блока и вызвать настоящий политический кризис.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    4 комментария

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался в отсутствии альтернативных сценариев финансирования Украины.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей.

    16 декабря 2025, 19:10
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    17 декабря 2025, 10:37
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    4 комментария

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    16 декабря 2025, 13:57
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны рассматривают передачу замороженных российских средств Украине как единственный возможный источник масштабной поддержки, других вариантов для помощи Киеву нет, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT).

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Украине, кроме конфискации российских активов, передает «Газета.Ru».

    На вопрос о судьбе Украины без так называемого «репарационного кредита» за счет средств России, Орпо ответил: «Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов».

    Ранее власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов. Брюссель заявил о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер со стороны Москвы.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила о растущих трудностях в согласовании данной меры для финансирования Украины.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    16 декабря 2025, 21:10
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС

    Захарова: Число визовых отказов россиянам в ЕС продолжает расти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза продолжает увеличиваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, эта тенденция сопровождается сокращением сроков пребывания по туристическим визам, а отдельные государства ЕС полностью прекратили их выдачу россиянам, передает ТАСС.

    «Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов – пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», – сказала Захарова.

    Она также напомнила, что в ноябре 2025 года вступило в силу решение Еврокомиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз для российских граждан.

    Ранее постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными.

    17 декабря 2025, 02:18
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    16 декабря 2025, 21:30
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

    В Нидерландах направили 700 млн евро на беспилотники для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

    Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

    Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

    С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

    Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

    В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

    16 декабря 2025, 15:28
    Миллиардер Игнатьев захотел купить разорившуюся аутлет-деревню Zsar в Финляндии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся три года назад аутлет-деревни Zsar на финской границе с Россией, пишет местная пресса.

    О намерении приобрести обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню Zsar на востоке Финляндии сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat. По данным издания, предложение о покупке комплекса, расположенного недалеко от пункта пропуска «Ваалимаа», поступило от компании российского миллиардера Виктора Игнатьева.

    Газета отмечает, что в ноябре Игнатьев зарегистрировал в Финляндии компанию Datatriumnord, которая занимается владением недвижимостью и розничной торговлей. По мнению журналистов, это было сделано во многом и для покупки этой разорившейся, но некогда с помпой открытой деревни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году аутлет-деревня Zsar открылась рядом с российско-финской границей, и ее запуск рассчитывали на туристов с России и международные бренды.

    После закрытия границы с Россией аутлет пришел в запустение, а владельцы в 2022 году заявили о банкротстве. Уже более двух лет объект не могут продать, несмотря на то, что в 2023 году аутлет продавался за 70 тыс. евро, но сделка не состоялась.

    17 декабря 2025, 10:14
    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Euractiv: ЕК не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии, сообщает Euractiv.

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера поддержать предложение о предоставлении Украине займа, профинансированного за счет замороженных российских активов, размещенных на площадке Euroclear в Бельгии, передает Euractiv.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ведется работа с бельгийскими властями по дополнительным гарантиям по этому проекту.

    Пока Де Вевер не дал согласия, указывая на возможный риск для экономики страны, если Россия решит вернуть свои активы – большая их часть находится именно в Бельгии. Поздно вечером во вторник дипломаты пытались согласовать дополнительные гарантии для Бельгии, однако существенного прогресса достигнуто не было. Решение о судьбе займа переносится на национальных лидеров, которые должны собраться на саммите в Брюсселе.

    По правилам Евросоюза, для одобрения займа потребуется квалифицированное большинство – не менее 15 стран, представляющих 65% населения блока, формальное согласие Бельгии при этом не обязательно. Несмотря на это, все больше стран и чиновников выражают опасения по поводу политических последствий такого шага вопреки бельгийской позиции.

    Скепсис по поводу схемы высказывали Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия, хотя большинство столиц поддерживает инициативу.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ищет минимум квалифицированное большинство, и не исключил, что консультации займут до трех дней.

    Украина, в свою очередь, считает опасения Бельгии необоснованными и называет их неубедительными, отмечая, что они «отражают российскую пропаганду».

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    4 комментария

    Ранее издание Politico сообщило, что отказ от предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа столкнется с юридическими и экономическими рисками, а ее инвестиционный климат может существенно ухудшиться.

    16 декабря 2025, 16:52
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    17 декабря 2025, 11:44
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен отметила, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб.

    Она также назвала замороженные на неопределенный срок активы настоящим переломным моментом для Украины и для Европы.

    Евросоюзу предстоит принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет активов России на саммите 18–19 декабря, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на заседании Европарламента, что отсрочка этого вопроса невозможна.

    По оценке МВФ, для поддержки Украины в указанный период потребуется около 137 млрд евро, из которых Евросоюз должен предоставить две трети – 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила два возможных подхода: использование российских активов или оформление коллективного кредита для покрытия нужд Киева.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято исключительно на декабрьском саммите Евросовета, так как задержка неприемлема. Она также отметила, что Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов, назвав это критическим шагом для поддержки предложенной схемы финансирования.

    По словам главы Еврокомиссии, ни один из вариантов финансирования не может быть реализован без согласия лидеров стран-участников ЕС, поскольку вопрос о будущем этих средств остается ключевым и политически значимым для всего сообщества.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    4 комментария

    Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    16 декабря 2025, 18:40
    В Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам

    NEPLP ограничил доступ к десяти российским интернет-ресурсам

    В Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский совет по электронным СМИ (NEPLP) расширил список заблокированных российских ресурсов, сославшись на возможную угрозу национальной безопасности страны.

    Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал еще десять российских сайтов, передает РИА «Новости». В опубликованном сообщении от имени совета говорится, что там получили письмо от другого компетентного органа государственного управления с результатами проверки сайтов ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион.рф, zttim.ru и kubkprf.ru.

    По утверждению латвийских властей, распространение на этих ресурсах определенного контента расценивается как противоречащее интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На прошлой неделе NEPLP также запретил доступ к 12 другим российским сайтам, обвиняя их в формировании позитивного отношения к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Латвии приняли решение выдворить более 800 граждан России, проживающих в стране.

    До этого Министерство иностранных дел России отметило «запредельный уровень» русофобии в действиях властей Латвии.

    Напомним, что по итогам ноября Латвия оказалась в тройке лидеров «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    16 декабря 2025, 16:34
    Стубб заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб связал возможность мирного урегулирования конфликта на Украине с согласием Киева на территориальные уступки ради гарантий безопасности.

    Вопрос мирного урегулирования на Украине напрямую связан с готовностью Киева уступить часть территорий в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов, передает ТАСС. Александер Стубб заявил: «Следует согласиться, что в конечном счете вопрос сводится к тому, будет ли Украина готова пойти на территориальные уступки и затем получить взамен гарантии безопасности от США».

    Президент Финляндии также отметил, что лидеры европейских стран в данный момент анализируют четыре или пять документов, связанных с урегулированием. Он указал, что точное число зависит от способа подсчета, но подтвердил многосторонний характер консультаций по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стубб отметил отсутствие у Европы единого решения по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Стубб отменил визит в США из-за ситуации на Украине. В Техасе он должен был посетить церемонию открытия финского генконсульства в Хьюстоне.

    Напомним, Владимир Зеленский в Берлине заявил, что переговоры по урегулированию на Украине сейчас являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала конфликта.

    16 декабря 2025, 13:04
    Песков: Кремль не видел текст заявления лидеров ЕС по гарантиям Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Москва изучит совместное заявление лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву после ознакомления с официальным текстом документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает официальным текстом совместного заявления лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Киеву, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва на данный момент видела лишь публикации в СМИ по данной теме и не собирается реагировать на предположения в прессе.

    Песков заявил, что анализировать и комментировать официальное заявление Кремль сможет лишь после того, как ознакомится с содержанием документа.

    По словам Пескова, позиция властей России по оценке совместного заявления Евросоюза будет выработана только после получения подлинного текста гарантии безопасности Киеву.

    Ранее лидеры Евросоюза призвали к созданию возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины в качестве гарантий безопасности для Киева.

    Европейские лидеры поддержали идею миссии по наблюдению за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил и под руководством США.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциальная отправка европейских миротворцев на Украину сделает их законной целью для российских вооруженных сил.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал цель заявлений европейских стран о создании многонациональных сил на украинской территории.

    16 декабря 2025, 14:59
    Тюрьмы Бельгии оказались переполнены более чем на 20%

    Soir: В Бельгии камеры тюрем переполнены, системе наказания грозит коллапс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пенитенциарные учреждения Бельгии оказались переполнены, что вынудило сотни заключенных спать на полу, а угрозу коллапса системы признали реальной, пишут местные издания.

    Тюремная система Бельгии оказалась на грани фактического коллапса. В общей сложности в тюрьмах страны содержатся около 13,7 тыс. человек, тогда как совокупная максимальная вместимость 39 пенитенциарных учреждений составляет только 11,1 тыс. мест. Таким образом тюрьмы переполнены более чем на 20%, передает ТАСС со ссылкой на газету Soir.

    Власти держат под стражей на 2,6 тыс. заключенных больше, чем предусматривают возможности надзирателей. Как написала глава тюремной системы Матильда Стенберген, «система трещит по швам, и это сегодня совершенно реальный, а не теоретический риск». При этом она отдельно подчеркнула, что 672 заключенных вынуждены спать на полу.

    Стенберген обратилась с открытым письмом к правительству с требованием немедленно обратить внимание на ситуацию. Она указала, что промедление несет риски не только для заключенных и работников тюрем, но и для всего общества.

    Согласно информации газеты Soir, в Бельгии с населением около 11 млн человек на протяжении многих лет распространено условно-досрочное освобождение или надзор с ношением браслета. Даже осужденные пожизненно могут выйти на свободу через 10-12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшую замглавы Европарламента Еву Кайли не смогли доставить в суд из-за забастовки охранников тюрьмы в Бельгии.

    Сейчас в Бельгии наблюдается рост насилия в связи с мафиозными войнами, и власти требуют дополнительной поддержки полиции.

    В Брюсселе власти усилили меры безопасности после стрельбы в центре города, в результате которой были убиты по меньшей мере два человека.

