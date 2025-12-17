Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Назначено предварительное слушание по иску Банка России к Euroclear
Арбитражный суд Москвы проведет 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков, сообщили в суде.
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Центрального банка России к бельгийскому Euroclear Bank, предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00, передает РИА «Новости».
Сумма исковых требований составляет примерно 18,2 трлн рублей. Слушания будут носить предварительный характер.
Ранее дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.
Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,1 трлн рублей.
Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками и ухудшением инвестиционного климата.