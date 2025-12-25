Захарова заявила о невозможности возвращения Киевом займов ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Киев не намерен возвращать долги перед Европейским союзом, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Владимир Зеленский открыто сообщил: возвращать европейские деньги Украина не собирается.

Дипломат упомянула решение Евросовета, принявшего 19 декабря выдачу беспроцентного займа Украине на 90 млрд евро.

По ее словам, с 2027 года европейские налогоплательщики начнут выплачивать проценты по этому кредиту, а выплаты достигнут трех миллиардов евро в год.

Захарова отметила, что Киев, по словам Зеленского, будет отдавать долг только в случае выплаты так называемых репараций со стороны России, однако в МИД уверены, что подобный сценарий невозможен.

Она подчеркнула, что ЕС не стоит рассчитывать на возврат средств, выданных Украине, заявив: «Они не увидят никогда этих денег – ни 90 миллиардов евро, ни других займов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, оголтелое стремление Урсулы фон дер Ляйен получить замороженные активы России привело к публичному провалу.

Германия становится основным донором кредитного пакета для поддержки Украины на 90 млрд евро. Венгрия, Словакия и Чехия не принимают участия в обеспечении этого кредита.

Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы процентов по этому займу для Украины. Европейским налогоплательщикам придется ежегодно платить по 3 млрд евро процентов по кредиту в поддержку Украины.