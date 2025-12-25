Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Захарова: Киев не намерен возвращать долги ЕС
Захарова заявила о невозможности возвращения Киевом займов ЕС
После утверждения Евросоветом беспроцентного займа для Киева в 90 млрд евро официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти средства Европа вряд ли увидит обратно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Киев не намерен возвращать долги перед Европейским союзом, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что Владимир Зеленский открыто сообщил: возвращать европейские деньги Украина не собирается.
Дипломат упомянула решение Евросовета, принявшего 19 декабря выдачу беспроцентного займа Украине на 90 млрд евро.
По ее словам, с 2027 года европейские налогоплательщики начнут выплачивать проценты по этому кредиту, а выплаты достигнут трех миллиардов евро в год.
Захарова отметила, что Киев, по словам Зеленского, будет отдавать долг только в случае выплаты так называемых репараций со стороны России, однако в МИД уверены, что подобный сценарий невозможен.
Она подчеркнула, что ЕС не стоит рассчитывать на возврат средств, выданных Украине, заявив: «Они не увидят никогда этих денег – ни 90 миллиардов евро, ни других займов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, оголтелое стремление Урсулы фон дер Ляйен получить замороженные активы России привело к публичному провалу.
Германия становится основным донором кредитного пакета для поддержки Украины на 90 млрд евро. Венгрия, Словакия и Чехия не принимают участия в обеспечении этого кредита.
Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы процентов по этому займу для Украины. Европейским налогоплательщикам придется ежегодно платить по 3 млрд евро процентов по кредиту в поддержку Украины.