Сийярто заявил о ежегодных попытках ЕС запретить контакты с Россией и Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что каждый год получает рекомендации из Брюсселя не общаться с делегациями из России и Белоруссии на Генассамблее ООН, однако считает, что никто из европейских чиновников не может указывать ему, с кем встречаться, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что всегда отстаивает национальные интересы своей страны и использует площадку ООН для развития дипломатических связей.

Сийярто пояснил, что европейские коллеги осознанно не поручают ему определенные нарративы для дискуссий, поскольку он не придерживается позиции Брюсселя, а выражает исключительно интересы Венгрии. Он подчеркнул, что остается независимым в выборе партнеров для диалога.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей поддержание диалога с Россией. Сийярто неоднократно отмечал важность контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

Сийярто на полях 80-й Генассамблеи ООН заявил о надежде Венгрии на предотвращение эскалации между НАТО и Россией. Сийярто также призвал Еврокомиссию не угрожать энергетике Венгрии.

Венгрия выразила обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией.