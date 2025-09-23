Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Сийярто рассказал о попытках ЕС запретить ему встречи с Россией и Белоруссией
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что намерен продолжать контакты с представителями России и Белоруссии на Генассамблее ООН, несмотря на давление из Брюсселя.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что каждый год получает рекомендации из Брюсселя не общаться с делегациями из России и Белоруссии на Генассамблее ООН, однако считает, что никто из европейских чиновников не может указывать ему, с кем встречаться, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что всегда отстаивает национальные интересы своей страны и использует площадку ООН для развития дипломатических связей.
Сийярто пояснил, что европейские коллеги осознанно не поручают ему определенные нарративы для дискуссий, поскольку он не придерживается позиции Брюсселя, а выражает исключительно интересы Венгрии. Он подчеркнул, что остается независимым в выборе партнеров для диалога.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей поддержание диалога с Россией. Сийярто неоднократно отмечал важность контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.
Сийярто на полях 80-й Генассамблеи ООН заявил о надежде Венгрии на предотвращение эскалации между НАТО и Россией. Сийярто также призвал Еврокомиссию не угрожать энергетике Венгрии.
Венгрия выразила обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией.