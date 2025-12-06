Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
Украинская журналистка Таран удивилась грязным окнам в резиденции Макрона
Украинская журналистка Лидия Таран, побывав в Елисейском дворце, удивилась грязным, давно не мытым окнам, из-за которых почти невозможно было разглядеть улицу.
Украинская журналистка Лидия Таран, находясь во Франции, обратила внимание на состояние окон в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».
Таран опубликовала в соцсетях снимки грязных окон в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, через эти окна практически невозможно было увидеть происходящее на улице.
«А куда смотрит Брижит?», – иронично спросила журналистка, добавив, что с такими окнами стыдно встречать президентов.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в список экстремистов и террористов в России) отметил грязь и запустение в Елисейском дворце во время визита в Париж на встречу «нормандской четверки» в 2019 году.
Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.
