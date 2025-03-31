Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.0 комментариев
Microsoft поменяла цвет «экрана смерти» в Windows 11
Microsoft сообщила о замене синего экрана смерти на зеленый в Windows 11
В последнем обновлении Windows 11 знаменитый синий «экран смерти» уступит место зеленому, отражая новый дизайн и подход компании к быстрому восстановлению доступа для пользователей.
Microsoft приняла решение заменить синий «экран смерти» в Windows 11 на зеленый. Это изменение станет частью обновлений операционной системы и направлено на улучшение пользовательского интерфейса. Согласно официальному блогу компании, данная мера позволит более эффективно справляться с непредвиденными перезагрузками системы и быстро возвращать пользователям доступ к их компьютерам, сообщает ТАСС.
В публикации, посвященной бета-версии 24H2 Windows 11, отмечено, что новый зеленый интерфейс не будет содержать грустного смайлика и QR-кода, которые раньше сопровождали сообщения о системных ошибках. Microsoft подчеркивает, что обновление отражает принципы дизайна Windows 11 и является частью стратегии по улучшению пользовательского опыта.
Синий «экран смерти» впервые появился в Windows 3.0 в 1990 году как инструмент для диагностики неисправностей оборудования и памяти компьютера. Windows 11 была представлена в 2021 году, и изначально планировалось заменить синий экран на черный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Microsoft может закрыть Skype в мае 2025 года. Компания Microsoft ранее представила первый квантовый чип на топопроводниках. Microsoft и G42 создали фонд ответственного ИИ на Ближнем Востоке.