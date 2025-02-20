Microsoft представила первый квантовый чип на топопроводниках

Microsoft представила первый в мире квантовый чип на топопроводниках для вычислений промышленного уровня

Tекст: Мария Иванова

Компания Microsoft представила первый в мире квантовый чип, созданный с использованием материала нового поколения – топопроводников, пишет ТАСС. Этот чип, получивший название Majorana 1, позволит создавать квантовые компьютеры, способные решать задачи промышленного масштаба за годы, а не за десятилетия.

В основе разработки лежит топологический сверхпроводник, способный создавать новое состояние материи. Это открытие предоставило корпорации возможность спроектировать квантовый компьютер, который потенциально сможет оперировать миллионом кубитов. Согласно заявлению Microsoft, такие компьютеры смогут предлагать решения глобальных проблем, таких как разложение микропластика или создание самовосстанавливающихся материалов.

Физик и инженер Microsoft Четан Наяк отметил, что текущие компьютеры не способны на те задачи, которые может решить квантовый компьютер с миллионом кубитов. Сегодня на чипе размещены восемь топологических кубитов, но в планах компании масштабирование до миллиона единиц, что позволит решать действительно важные проблемы.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, США начали готовиться к «чиповой войне» с Россией и Китаем.

Илон Маск ранее заявлял, что человечество исчерпало знания для обучения искусственного интеллекта, а первый вице-премьер Денис Мантуров предложил сопровождать развитие искусственного интеллекта созданием средств защиты для обеспечения безопасности и контроля.