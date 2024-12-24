Мантуров признал важность создания защиты от искусственного интеллекта

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России», который прошел на площадке национального центра «Россия», Мантуров подчеркнул важность создания защитных механизмов в рамках развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Он отметил, что искусственный интеллект является данностью, а следовательно, нужно двигаться в двух направлениях одновременно: способствовать его развитию и разрабатывать элементы защиты от него.

Мантуров подчеркнул, что использование искусственного интеллекта может значительно ускорить процессы проектирования и создания, а также упрощает сканирование различных формул и элементов. «Чем больше информации мы можем обработать с помощью машин, тем быстрее и эффективнее сможем достигать результатов», – заявил он.

Вице-премьер также добавил, что необходимо оценивать риски и искать балансы между пользой и потенциальными угрозами, связанными с развитием таких технологий.

Американский предприниматель Илон Маск ранее выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека, а основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.