Путин призвал страны Африки активно развивать связи с ЕАЭС и СНГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки призвал их активнее выстраивать взаимовыгодные связи с ЕАЭС и СНГ, передает РИА «Новости».

«За нашим столом представлены два из наиболее крупных и влиятельных региональных объединений Евразии – это ЕврАзЭС, как я уже сказал, и Содружество Независимых Государств. Этими структурами накоплен хороший, богатый опыт интеграционного строительства, который, как представляется, мог бы быть востребован африканскими партнерами. И мы, конечно, выступаем за то, чтобы страны и организации Африки максимально активно развивали взаимовыгодные связи и с ЕврАзЭС, и с СНГ», – заявил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент открыл серию мероприятий в рамках саммита Россия – Африка в Москве. Там же Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

В тот же день глава государства угостил российским мороженым глав делегаций континента, прибывших на саммит.