Путин призвал наращивать туристический поток из России в Африку

Tекст: Ольга Иванова

«Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка – уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки», – заявил Путин в ходе осмотра выставки, его слова приводит РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

На пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка он сообщил о передаче восьми государствам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

Глава государства также назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими странами.