Минстрой предложил упростить перевод садовых домов в жилые

Минстрой предложил сократить срок перевода садового дома в жилой до семи дней

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минстрой подготовил документ для изменения статуса дачных построек без обязательного проведения дорогостоящих экспертиз, передает РИА «Новости». Сейчас для признания садового дома жилым собственнику необходимо предоставить заключение об обследовании технического состояния объекта. В некоторых регионах страны стоимость таких услуг варьируется от 20 до 65 тыс. рублей. Кроме того, владельцы постоянно сталкиваются с трудностями при поиске профильных инженеров из саморегулируемых организаций.

Новая инициатива предлагает устанавливать пригодность здания для проживания на основе его соответствия параметрам Градостроительного кодекса. В качестве подтверждения планируется использовать обычные документы об инженерно-техническом обеспечении дома.

Ожидается, что оптимизация перечня необходимых бумаг позволит сократить срок рассмотрения заявок органами местного самоуправления с 45 календарных до семи рабочих дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении регионального контроля за подрядчиками при строительстве жилья со счетами эскроу.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал инициативу парламентариев по повышению прозрачности деятельности управляющих компаний.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о масштабных планах обновления жилищного фонда страны.