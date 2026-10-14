Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список

Tекст: Катерина Туманова

Создатели ресурса обвинили россиян в том, что они «поддерживали правящую партию «Единая Россия» во время выборов в Госдуму». Также им вменяют использование популярности для влияния на общественное мнение и поддержку спецоперации, передает ТАСС.

Карякина обвиняют в участии в проекте «Шахматная дипломатия в русских домах» и организации турнира для бойцов СВО.

Фетисову ставят в вину призывы вернуть российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом.

Осипова (Юта) попала в перечень за прославление военных в песнях и создание их героического образа.

Всего в реестре War&Sanctions с 2022 года числится более 450 общественных деятелей, спортсменов и артистов, которых украинская разведка связывает с продвижением российских интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев с включением санкционный список Евросоюза.

Ранее в октябре украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в базу пятерых радиолюбителей из ЛНР. Кроме того, в его базу попал бывший депутат Европарламента от Латвии.