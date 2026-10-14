Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

  • Новость часаПутин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
    Свет и вода пропали в Верховной раде во время обсуждения проблем энергетики
    Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 13:58 • Новости дня

    Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

    Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.

    Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

    «Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

    Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

    Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме назначили 145 депутатов ЕР на руководящие должности в комитетах и комиссиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума утвердила депутатов «Единой России» первыми заместителями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Как сообщила партия, назначения получили 145 парламентариев. Решения приняты на втором пленарном заседании нижней палаты девятого созыва.

    Первыми заместителями председателей комитетов избраны 57 единороссов. В комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов эти посты заняли Светлана Бессараб, Дарья Лантратова и Владимир Сайбель. В бюджетном комитете первыми зампредами стали Ольга Ануфриева, Леонид Симановский и Глеб Хор, в комитете по энергетике – Геннадий Букаев, Павел Завальный и Юрий Станкевич, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Первыми заместителями председателя комитета по обороне назначены Андрей Красов и Дмитрий Саблин. В комитете по безопасности и противодействию коррупции эти должности получили Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Адам Делимханов, по международным делам – Андрей Климов, Дмитрий Савельев и Шамсаил Саралиев.

    Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Ирина Панькина – по уголовному и административному законодательству. Антон Горелкин занял аналогичный пост в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Госдума также утвердила заместителей председателей комитетов. В комитете по обороне ими стали Дмитрий Перминов и Эдуард Шонов. Александр Суразов назначен зампредом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, Станислав Кочев – по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    Балдан Цыдыпов вошел в число заместителей председателя комитета по науке и высшему образованию, Александра Родионова – по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Дашибал Мункожаргалов стал зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Энвер Набиев – по делам национальностей, Антон Старостин – по молодежной политике.

    В комитете по международным делам заместителями председателя избраны Светлана Журова и Вячеслав Никонов. Евгений Попов назначен зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Зураб Макиев и Александр Шелковой – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Еще 11 представителей партии получили должности в комиссиях Госдумы. Первыми зампредами стали Раиса Кармазина – в комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты, Василий Пискарев – по депутатской этике, Светлана Разворотнева – по обеспечению жилищных прав граждан, Анатолий Выборный – по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.

    Заместителями председателей комиссий избраны Дмитрий Каденков, Евгений Казаков, Марина Секержитская, Александр Жуков, Евгений Ревенко, Александр Якубовский и Жанна Рябцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву.

    За день до этого «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов. Тогда была образована фракция «Единая Россия» в Госдуме в составе 350 депутатов.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.

    «Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.

    Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».

    «Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.

    О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию

    Еврокомиссар Кос: Украина может продавать зерно в Африку и Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна в особом порядке войти в общую аграрную политику ЕС и продавать зерно на рынки Африки и Азии, чтобы не усугублять перепроизводство в Евросоюзе, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Что касается договоренностей по сельскому хозяйству, Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет – это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина. Детали будут определять страны – члены ЕС во время переговоров о приеме Украины по пятому переговорному кластеру. Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках», – сказала Кос.

    Позднее она уточнила, что под традиционными рынками Еврокомиссия понимает Африку, Азию и Ближний Восток, куда, по ее словам, Украина должна иметь возможность экспортировать аграрную продукцию. Еврокомиссия пока не понимает, как аграрный сектор на Украине сможет вписаться в европейский рынок, который уже сталкивается с перепроизводством, передает ТАСС.

    Аграрный характер экономики на Украине создает для стран ЕС серьезные трудности, поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству в переговорах о вступлении пока не открыт.

    Общая аграрная политика ЕС, призванная поддерживать сельское хозяйство государств Евросоюза, включая масштабные субсидии фермерам, сейчас получает более трети бюджета ЕС. В случае приема Украины в Евросоюз ситуация, по оценке Еврокомиссии, может резко обостриться из-за больших объемов и значительно более низкой себестоимости украинской продукции по сравнению с европейской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС.

    Украина заявила, что не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна.

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Убийство рядом с Европарламентом вызвало панику среди сотрудников ЕС

    Politico: Убийство у Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Убийство человека в непосредственной близости от здания Европарламента в Брюсселе вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников из-за ухудшения криминогенной обстановки.

    Мужчину застрелили в понедельник вечером на улице Вирц неподалеку от Европарламента, Европейского экономического и социального комитета и Европейского комитета регионов. Следователи предполагают, что преступление связано со сведением счетов организованных преступных групп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», – заявил прокурор Брюсселя Жюльен Муани.

    Представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни отметил, что после происшествия работники прислали множество сообщений, выражающих страх за свою безопасность. Ситуация с преступностью в городе заметно ухудшилась в последние годы.

    Издание напоминает, что сотрудники ранее неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью в Северном квартале Брюсселя. В прошлом году случайная пуля попала в одно из зданий Евросоюза, а в 2023 году помощник депутата получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Брюсселе произошла стрельба из автомата Калашникова.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    ЕС открыл переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении по двум кластерам

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз открыл с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении еще по двум тематическим кластерам членства, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Евросоюз открыл с Украиной переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», передает РИА «Новости».

    «Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления», – говорится в заявлении.

    Одновременно Евросоюз открыл переговоры с Молдавией по данным кластерам, передает ТАСС.

    По оценке Еврокомиссии, Молдавия могла бы перейти к этим кластерам еще в июле, однако страна включена в одну группу расширения с Украиной, поэтому ключевые этапы переговоров о вступлении для государств одной группы проходят синхронно, и открытие новых блоков для Кишинева зависит от готовности стран ЕС двигаться вперед в переговорах с Киевом.

    Процесс переговоров о приеме новых членов в ЕС разбит на 33 главы, объединенные в шесть тематических кластеров.

    Для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться позднее и не ведет к автоматическому вступлению в Евросоюз.

    Кандидатам на вступление необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить все условия по каждому разделу и получить единогласное одобрение стран объединения для приема.

    Черногория ведет переговоры о вступлении с июня 2012 года, а Сербия – с января 2014 года, при этом, несмотря на открытие множества переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предложила Украине направлять избыточные объемы зерна на рынки Африки и Азии.

    В понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики

    Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.

    В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.

    Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.

    О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

    В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Киргизия отказалась принимать беженцев из Европы в обмен на рабочие места

    Бишкек отказался принимать беженцев из Европы в обмен на квоты для рабочих

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что республика категорически против предложения европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на трудоустройство своих граждан в Европе.

    Киргизия не согласится на предложение европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на рабочие места для граждан республики в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

    «Европа заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов из Кыргызстана. Но у них есть встречное условие, с которым мы не согласны. Они говорят, что будут принимать наших соотечественников, но мы, как третья страна, должны принять находящихся у них мигрантов из Афганистана и Африки. Мы категорически против», – заявил Кулубаев.

    Министр подчеркнул, что целенаправленные переговоры на таких условиях Бишкек вести не будет. Он добавил, что граждане страны могут самостоятельно поехать и работать в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из Евросоюза.

    В прошлом месяце Греция призвала ускорить высылку нелегальных беженцев в Руанду.

    Летом Италии предрекли возвращение тысяч мигрантов из других европейских стран.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:58 • Новости дня
    Ле Пен заявила о потере фон дер Ляйен доверия правительств ЕС

    FT: Ле Пен заявила о недоверии правительств стран ЕС к фон дер Ляйен

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих европейских правительств.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен усомнилась в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет оставаться на своем посту до конца мандата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», – заявила Ле Пен.

    Ранее издание Politico сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен в Брюсселе считают «бункерным». По данным издания, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фон дер Ляйен пообещала Киеву средства на ракеты и дроны.

    В марте официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сатанизмом заявления главы Еврокомиссии про «новую надежду» для Ирана.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине

    Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».

    «Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.

    Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.

    Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество на данном направлении.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Суд ЕС допустил рассмотрение иска VK об отмене санкций без слушаний

    В Евросоюзе не исключили закрытое рассмотрение иска компании VK против санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Общий суд Евросоюза может вынести решение по иску российской технологической компании VK об отмене введенных против нее санкций без проведения открытых судебных заседаний.

    Российская компания VK подала иск против Совета ЕС 7 октября, оспаривая включение в санкционные списки и требуя отменить введенные в июле ограничения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.

    «Судебные заседания, как правило, являются открытыми, однако Общий суд ЕС может также вынести решение по делу без проведения судебного заседания», – заявили в пресс-службе суда.

    На начальном этапе процедура предусматривает передачу иска ответчику и обмен письменными позициями сторон. В суде уточнили, что материалы не публикуются, а точные сроки ответа Совета ЕС пока неизвестны. Краткое изложение требований VK будет размещено в Официальном журнале ЕС, однако само исковое заявление публиковать не планируют.

    Россия неоднократно подчеркивала нелегитимность и необоснованность односторонних ограничений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпредставитель ЕС указал на несоблюдение санкций к России большинством стран.

    Во вторник в Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики.

     Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что новые европейские ограничения отрицают сами себя.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Лондон отказался вводить пошлины на китайские автомобили

    The Guardian: Британия не стала облагать китайские авто пошлинами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр бизнеса Британии Джонатан Рейнолдс заявил, что правительство не будет вводить импортные пошлины на автомобили из Китая ради сближения с Евросоюзом, и отверг опасения по поводу «черного хода» на рынок ЕС.

    Министр бизнеса Джонатан Рейнолдс заявил, что британское правительство не станет менять торговые правила и вводить пошлины на автомобили из Китая под давлением Евросоюза, настаивающего на выравнивании подходов Лондона и Брюсселя к китайскому импорту, пишет The Guardian.

    «Я просто хочу прояснить: когда мы принимаем любое решение в сфере торговли, касающееся защитных пошлин в отношении ЕС, оно основано на интересах Британии, а не на просьбах какой-то другой страны», – заявил Рейнолдс во время торговой поездки в Индию. Он напомнил, что в 2024 году Лондон уже тщательно изучал вопрос пошлин на китайские автомобили и продолжает держать его под контролем, учитывая потребности промышленности и экспортный характер британского автопрома.

    На фоне пошлин ЕС до 45% на китайские электромобили в Брюсселе опасаются, что китайские компании смогут использовать Британию как «черный ход» на единый рынок, в том числе через возможное производство машин Chery на заводах Nissan в северной Англии. Рейнолдс отверг такие опасения, указав, что в стране пока нет крупных китайских автопроизводителей, выпускающих машины для поставок в ЕС, и признал, что санкции против китайских товаров возможны в будущем, но предупредил о риске ответных мер Пекина против британских компаний вроде Jaguar Land Rover.

    Министр связал спор о пошлинах с подготовкой к ноябрьскому саммиту Британия – ЕС в Брюсселе, который премьер Эндрю Бернхэм рассматривает как первый шаг к возможному возвращению в Евросоюз и расширению доступа к единому рынку, таможенному союзу или членству. Он подчеркнул, что включение Британии в новые европейские правила Made in Europe выгодно самому ЕС из-за тесной интеграции цепочек поставок, и параллельно продвигает соглашение о свободной торговле с Индией, уже снизившее индийские пошлины на шотландский виски со 150% до 75% и открывающее путь к взаимному признанию юридических квалификаций и инвестициям в Британию на сумму свыше 1 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая в рамках ответных мер против демпинга. На прошлой неделе Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили, обсуждая защиту собственного автопрома. В 2024 году в ЕС ввели пошлины на китайские электромобили, обосновав их необходимостью защитить европейских производителей.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Еврокомиссия перечислила Украине почти 3 млрд евро на закупку беспилотников

    Еврокомиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на закупку военной продукции

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия перевела Украине 2,86 млрд евро на закупку беспилотников, радиолокационных систем и боеприпасов в рамках оборонной части кредита.

    Еврокомиссия перечислила Киеву 2,86 млрд евро на закупку военной продукции, включая дроны и радиолокационные системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

    «Сегодня Еврокомиссия перечисляет 2,86 млрд евро в рамках оборонной части нашего кредита Украине на 90 млрд евро», – заявил Домбровскис, отметив, что средства пойдут на «наиболее срочные военные потребности Украины».

    Кредитная программа Евросоюза общим объемом 90 млрд евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро направят на оборонные закупки, а еще 30 млрд евро – на бюджетную поддержку Киева.

    8 октября Еврокомиссия отчиталась о переводе Украине 1,24 млрд евро на беспилотники и ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году.

    В Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни.

    Летом Банк России оспорил в суде ЕС механизм выделения средств Киеву.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян

    Rapporteur: Ирландия отвергла план Германии ограничить визы для россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы, действующие только на территории страны выдачи.

    Берлин выступил с инициативой выдавать гражданам России шенгенские визы, которые будут действительны исключительно в пределах выдавшего их государства, чтобы обязать страны, продолжающие принимать российских туристов, нести за это ответственность, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Ирландия заявила, что подобный план не способен обеспечить безопасность и рискует подорвать доверие между государствами Шенгенской зоны.

    Традиционное сопротивление ужесточению ограничений оказывают Франция и Италия, на долю которых приходится большое число выдаваемых россиянам виз, в то время как Германия настаивает на введении лимитов. Ожидается, что Еврокомиссия предложит целевые визовые ограничения в начале следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Россия будет биться за возврат своих сворованных активов

    Песков: Россия намерена биться за возврат украденных европейцами активов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет биться за возвращение своих активов, которые были украдены европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и т. д. и т. п., для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

    В воскресенье Евросоюз придумал новый способ украсть у России.

    В прошлом году российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    AFP: Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные
    В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой
    Кличко обвинил власти Украины в пропаже миллиардов на ПВО
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний
    Власти объявили о завершении ремонта на ряде российских НПЗ
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Зачем модернизируют российского конкурента МС-21

    В Ту-214 хотят упразднить функцию бортинженера в кабине пилота и оставить вместо трех – двух человек, командира и второго пилота. Этого просит главный заказчик сотни таких самолетов – авиакомпания S7. Зачем S7 этот лайнер, хотя есть его более современный аналог – МС-21, и почему так важно поменять трехчленную кабину на двухчленную? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

      Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

      3 комментария
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

      6 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации