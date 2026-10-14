Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС
Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.
Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.
«Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.
Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.
В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.
Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.