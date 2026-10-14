Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

Tекст: Вера Басилая

Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

«Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.