12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова
Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.
Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».
В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.
В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.
В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.