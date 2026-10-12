  • Новость часаЛавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

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    12 октября 2026, 14:29 • Новости дня

    ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

    Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

    В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

    Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
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    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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    11 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС

    Politico: ФРГ отказалась от ирландского плана урезания бюджета Евросоюза

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германия и ее европейские союзники сочли недостаточным предложение Ирландии о сокращении проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет, пишет Politico.

    Германия и ее европейские союзники отклонили предложение Ирландии сократить проект семилетнего бюджета Евросоюза на 8% как недостаточное, пишет Politico.

    В субботу Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить проект бюджета на 2028–2034 годы на 159 млрд евро. При этом коалиция во главе с ФРГ настаивает на урезании бюджета на несколько сотен миллиардов.

    «Мы еще далеки от соглашения. Сумма нового предложения не создает основы для договоренности. Бюджет ЕС должен быть посильным для тех, кто несет основное бремя финансирования», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия возглавляет группу из шести стран, требующих более экономного бюджета ЕС, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Европейский бюджет также будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Страны планируют достичь соглашения до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета. В тот же день Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    12 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Суд в России запретил европейским банкам судиться с «дочкой» предприятия «Еврохим»

    Суд запретил европейским банкам судиться с дочерним предприятием «Еврохима»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать разбирательства с дочерней структурой компании «Еврохим» в иностранных инстанциях.

    Арбитраж удовлетворил иск предприятия «Еврохим Северо-Запад – 2» и наложил антиисковый запрет на продолжение споров за пределами российской юрисдикции, передает РИА «Новости».

    «Запретить... Societe Generale S.A... инициировать любые разбирательства об анти-исковых запретах, а также запретить продолжать и инициировать любые иные разбирательства против... «Еврохим Северо-Запад – 2».... в любых государственных судах или арбитражах (третейских судах), кроме судов Российской Федерации», – говорится в определении суда.

    В случае нарушения решения с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 млн евро, а с ING Bank – около 75,3 млн евро. Разбирательства связаны с предоставлением независимых гарантий в рамках создания завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области.

    Договоры на проектирование и строительство были заключены в июне 2020 года. Впоследствии иностранные подрядчики перестали исполнять обязательства из-за санкций, после чего контракты были расторгнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд утвердил взыскание более 171 млрд рублей с иностранного подрядчика Tecnimont в пользу «Еврохима». В декабре прошлого года судебная инстанция запретила этой компании продолжать арбитраж с российской структурой в Европе. В 2025 году отечественное предприятие подало иск к партнеру почти на 32 млрд рублей.

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    12 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия дала согласие на открытие новых глав переговоров с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Венгрии дало официальное согласие на открытие еще двух глав переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на фоне обсуждения в Киеве закона о правах национальных меньшинств, сообщила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан.

    По словам Орбан, Венгрия согласилась открыть переговоры с Украиной по внутреннему рынку и политике конкурентоспособности, передает ТАСС.

    «В украинском парламенте находится на рассмотрении законопроект, касающийся обучения на языках национальных меньшинств и правовых гарантий для школ, где ведется такое обучение. Мы ожидаем новостей из Киева», – заявила министр иностранных дел Венгрии.

    Орбан заявила, что после принятия Верховной радой закона, направленного на возвращение прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье, Будапешт будет внимательно следить за его выполнением. Основной площадкой для контроля станет совместная подкомиссия по вопросам образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Летом Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В апреле премьер-министр Петер Мадьяр выдвинул ультиматум по украинской евроинтеграции.

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    12 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Минздрав Германии призвал готовить медицину ЕС к военному кризису

    Rapporteur: Глава Минздрава Германии призвал готовить ЕС к военному кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн призвал страны Евросоюза готовить системы здравоохранения к кризисам, которые могут быть связаны с военными действиями.

    Об этом министр заявил на Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Жесткая правда заключается в том, что мы должны готовить наши системы здравоохранения к связанным с войной кризисам. Я убежден, что сегодня политика в сфере здравоохранения является составляющей частью политики безопасности», – заявил Линнеманн.

    Министр отметил, что ЕС необходимо извлечь уроки из конфликта на Украине. Германия, по его словам, готовит законопроект для укрепления цепочек поставок, подготовки персонала и развития трансграничного сотрудничества.

    Глава Европейского управления реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения Флорика Финк-Хойер на той же конференции указала на необходимость изучить угрозы, связанные с ядерным, биологическим и химическим оружием, а также военными конфликтами и массовыми жертвами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    В четверг в МИД заявили о разработке мер реагирования на военную активность европейских стран.

    Во вторник в НАТО указали на необходимость готовиться к биологической войне.

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    12 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии призвала ЕК запретить выдачу туристических виз россиянам

    МИД Финляндии призвал Еврокомиссию запретить выдавать турвизы гражданам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

    Хельсинки просят европейские власти изменить законодательство для прекращения оформления въездных документов туристам из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

    «Министр иностранных дел Валтонен требует от Еврокомиссии более строгих правил обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внесения необходимых изменений в законодательство ЕС для реализации запрета на выдачу туристических виз», – говорится в сообщении МИД Финляндии.

    Отмечается, что Валтонен призвала другие страны объединения присоединиться к этой инициативе. Сама Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году.

    В МИД России ранее неоднократно называли ужесточение правил выдачи шенгенских виз дискриминацией по национальному признаку. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов подчеркивал, что полный запрет на въезд российских туристов нанесет экономический ущерб самим европейским государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В субботу премьер-министр Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам.

    На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз российским гражданам в следующем году.

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    12 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Французская компания вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    FT: Французская ADP вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    Tекст: Вера Басилая

    Дочернее предприятие французского оператора аэропортов Aeroports de Paris (ADP) продолжает обслуживать рейсы подсанкционных «Уральских авиалиний» в турецкой Анталье, сообщила Financial Times (FT).

    По данным FT, санкции Евросоюза против России демонстрируют ограниченную эффективность на примере ситуации с обслуживанием рейсов «Уральских авиалиний» оператором аэропортов Aeroports de Paris (ADP), передает ТАСС.

    Компания TAV Airports, дочернее предприятие контролируемого правительством Франции оператора ADP, продолжает обслуживать рейсы российского авиаперевозчика в аэропорту турецкой Антальи через совместное предприятие с немецкой Fraport. Это происходит несмотря на введенные Брюсселем в июне 2024 года санкции.

    С 21 сентября на онлайн-табло аэропорта значилось не менее 54 рейсов «Уральских авиалиний» в Москву и Волгоград.

    В ADP заявили, что не могут влиять на выбор авиакомпаний в Анталье, поскольку эти решения принимают исключительно турецкие власти. Представители компании добавили, что в случаях, когда подпавший под санкции перевозчик выполняет рейсы в Анталью, TAV предоставляет «лишь минимальный набор услуг, требуемый местным законодательством и правительственными договорными обязательствами».

    В понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Ранее эксперт Роман Гусаров отметил, что западные ограничения не остановили развитие российской авиации.

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    12 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей бюджета ЕС

    Politico: Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей бюджета

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия в преддверии саммита Евросоюза выступила против сокращения антикризисных и других статей бюджета, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    Объединение может лишиться возможности оказывать экстренную помощь фермерам и регионам в случае новых кризисов. Соответствующие возражения на заседании послов стран ЕС высказала высокопоставленная представительница ЕК по бюджетным вопросам Стефани Ризо, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    По ее словам, сокращение антикризисных резервных средств более чем на 22 млрд евро существенно ограничит возможности Евросоюза реагировать на будущие чрезвычайные ситуации. В ЕК также считают, что предложенные изменения сделают следующий семилетний бюджет еще менее гибким и могут вынудить пересматривать его в середине бюджетного периода для реагирования на новые кризисы.

    При этом министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн отверг подобные опасения. «Каждый раздел этого переговорного документа предусматривает повышение гибкости в рамках всего предложения», – заявил он.

    Ирландия 10 октября представила проект бюджета на 2028–2034 годы с сокращением расходов на 159 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением ЕК. Основные сокращения предлагается провести за счет программ конкурентоспособности экономики, внешней помощи и антикризисных резервов.

    Однако даже такие сокращения не удовлетворили Германию и другие государства. По данным издания, в воскресенье они направили команде председателя Европейского совета Антониу Кошты письмо с претензиями к новому проекту. Изначальный проект ЕК предусматривал расходы почти на 2 трлн евро. Новый вариант предполагает их сокращение примерно до 1,826 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав Германии призвал готовить медицину ЕС к военному кризису.

    В воскресенье Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС.

    В пятницу страны Евросоюза подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета.

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    12 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Евросоюз запланировал запустить аналог Starlink к 2029 году

    Еврокомиссар Кубилюс анонсировал пуск европейского аналога Starlink к 2029 году

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о намерении Евросоюза развернуть к 2029 году собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS, которая станет европейским аналогом Starlink.

    Евросоюз намерен запустить первую очередь защищенной системы спутниковой связи, чтобы избежать рисков отключения от американских военных сетей. О планах создания европейских стратегических систем на Варшавском форуме по безопасности заявил Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

    «ЕС должен быть очень практичным. Если США однажды перенесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы должны быть готовы их заменить», – заявил Кубилюс.

    По его словам, вторым проектом станет общеевропейская система орбитальной разведки. Она будет состоять из спутников на разных орбитах, отслеживающих земную поверхность с высокой частотой повторения съемки. Эти меры направлены на создание собственных стратегических мощностей, доступ к которым Вашингтон сейчас предоставляет европейским партнерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Андрюс Кубилюс призвал ускорить военные приготовления Евросоюза.

    Американский сенатор Марко Рубио потребовал от Европы взять на себя большую долю расходов на оборону.

    На прошлой неделе в Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов.

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    12 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Новые правила ЕС сократили приток беженцев с Украины в шесть раз

    Евростат: Месячный приток беженцев с Украины в страны ЕС упал на 83,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем после ужесточения правил ЕС.

    «На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 млн граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%», – передает РИА «Новости» сообщение Евростата.

    Месяцем ранее число обладателей временной защиты увеличилось на 19 945 человек. Таким образом, месячный прирост сократился примерно в шесть раз. Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу дополнительных требований ЕС, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине.

    Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой зафиксировано в Польше, Финляндии и Франции. Крупнейшими странами размещения остаются Германия, Польша и Чехия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца.

    В прошлом месяце Служба внешней разведки России сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинцев.

    В Польше ранее заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

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    12 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЕС расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций

    ЕС ввел санкции против 826 компаний и 743 физических лиц из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз в рамках 22-го пакета санкций расширил черный список против России в полтора раза, включив в него предприятия ОДК и члена Центризбиркома полковника Анатолия Сысоева.

    В рамках нового санкционного пакета ограничительные меры введены против 826 компаний и организаций, а также 743 физических лиц, связанных преимущественно с российским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Таким образом, перечень вырос в полтора раза и достиг 4776 позиций. Фигурантам запрещен въезд на территорию объединения, их активы подлежат блокировке, а европейским гражданам и юрлицам запрещено вести с ними дела.

    Под новые рестрикции подпали производитель газотурбинного оборудования «ОДК – Газовые турбины» и производитель авиационных двигателей «ОДК – Пермские моторы».

    Кроме того, в список включен член Центризбиркома России полковник Анатолий Сысоев. Ограничения против него введены за участие в организации выборов депутатов Госдумы, которые прошли 18–20 сентября.

    Сысоев удостоен звания Героя России, награжден рядом орденов и медалей, а также является выпускником программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель также подготовил ограничения против производства российских ракет.

    В субботу европейские власти анонсировали новые меры в ответ на решения США по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    ЕС включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Евросоюз внес в черный список ПАО «ГАЗ», АО «Дальневосточный завод «Звезда» и Рыбинскую верфь как часть оборонно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.

    Ограничения введены против генерального директора 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина. В документе указано, что он оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

    Санкции распространены на президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василия Буренка. Внесение в список означает запрет на въезд в Евросоюз и блокировку активов на его территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    12 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Pais: Корабли Марокко зашли в воды Сеуты во время наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские военные корабли неоднократно заходили в воды испанского автономного города Сеута во время массового проникновения мигрантов в конце июля.

    Военные корабли Марокко якобы неоднократно заходили в территориальные воды Сеуты без разрешения испанской стороны. Это происходило в конце июля во время массового проникновения мигрантов в автономный город, пишет испанская газета Pais.

    По информации издания, как минимум один фрегат и несколько патрульных кораблей марокканских Королевских военно-морских сил без разрешения вошли в испанские воды. Утверждается, что это было не случайным заходом, а преднамеренным нарушением морской границы. Подобные инциденты продолжались в начале августа, что привело к резкому росту напряженности. В одном случае маневры кораблей Испании и Марокко едва не привели к столкновению.

    В ответ испанские военные усилили присутствие в районе Сеуты, после чего подобные эпизоды прекратились, отмечает РИА «Новости».

    Испания считает своими водами пространство в пределах 12 морских миль от побережья Сеуты, в то время как Марокко не признает суверенитет Испании над Сеутой и Мелильей, из-за чего морская граница официально не разграничена. В конце июля в Сеуту проникло около 72 тыс. мигрантов из Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко.

    Испания установила причастность марокканских властей к вторжению мигрантов в Сеуту.

    Летом в Марокко захотели кусок Испании.

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    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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