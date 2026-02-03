Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Politico: Глава ЕК собрала комиссаров из-за конфликтов в Брюсселе
Politico: Глава ЕК фон дер Ляйен собрала комиссаров из-за конфликтов в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, накопившиеся между еврокомиссарами, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico. Встреча назначена на 4 февраля и пройдет в Левене, отмечает издание.
По данным европейских дипломатов, решение о проведении совещания связано с «необычайно натянутой атмосферой» в Брюсселе после ряда острых перепалок между членами комиссии. Источники в публикации подчеркивают, что среди причин обсуждаются задержки с поступлением документов к высокопоставленным чиновникам.
Особое внимание уделяется конфликту между комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном и вице-председателем Еврокомиссии Терезой Риберой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.
Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен порекомендовала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».