  • Новость часаСуд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    5 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине

    Глава МИД Турции Фидан назвал контроль ДНР главным препятствием мира на Украине

    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Фидан в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Украина отказывается выводить свои войска из этого региона, в то время как Россия требует уступить ей контроль, предупреждая Киев о риске потери еще больших территорий. Глава МИД Турции подчеркнул, что у обеих сторон есть свои обоснованные аргументы, и их необходимо сопоставить, передает РБК.

    Министр добавил, что рассматривает различные альтернативные варианты разрешения ситуации, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами. Однако, по словам Фидана, эти предложения пока слишком сложны и могли бы вызвать раздражение, если обсуждать их публично.

    Ранее Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    6 октября 2025, 04:04 • Новости дня
    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»

    FT: Макрон был особенно язвителен в отношении фон дер Ляйен в Копенгагене

    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза в Копенгагене язвительно раскритиковал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «стене дронов», пишет Financial Times.

    «Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times.

    Издание отмечает, что конфликт возник из-за самой идеи так называемой «стены дронов», к которой Макрон и ряд других лидеров ЕС отнеслись скептически. По словам автора материала, реакция некоторых европейских лидеров на предложение в Копенгагене была «такой же холодной, как Балтийское море».

    Основная претензия Макрона и поддержавших его коллег заключалась в том, что инициатива фон дер Ляйен может создать иллюзию полной защиты, схожей с израильским «Железным куполом», который не смог гарантировать безопасность от атак ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза раскритиковали проект Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» на границах ЕС. Множество стран ЕС выразили сомнения в осуществимости этой инициативы. В странах ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    4 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 425 военных за сутки на двух направлениях

    Названы потеряи ВСУ под ударами группировок «Восток» и «Южная»

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за сутки понесла крупные потери живой силы и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 295 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Он уточнил, что за сутки украинская армия также лишилась двух танков Т-64, буксируемой гаубицы и шестнадцати автомобилей.

    По его словам, подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по формированиям механизированных, нацгвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.

    Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки достигли до 130 военнослужащих и четырех артиллерийских орудий, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Он отметил, что артиллерия и ударные беспилотники уничтожили четыре боевые бронированные машины, девятнадцать автомобилей, четыре артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и горючего.

    По словам Астафьева, подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, а авиация и барражирующие беспилотники нанесли удары по ряду украинских соединений в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Общество ждет от ЕС извинений

    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос призвало стороны в Грузии отказаться от насилия и осудило «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях, передает РИА «Новости».

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза», – заявил Папуашвили.

    Спикер также обратился к представителям Евросоюза с призывом воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии и не вводить общественность в заблуждение. По его мнению, подобная риторика только усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    5 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    4 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе

    Орбан предложил провести переговоры ЕС и России о европейской безопасности

    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать переговоры о будущей системе безопасности в Европе.

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой переговоров между Евросоюзом и Россией по вопросам европейской безопасности, не делая Украину главной темой обсуждения, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, центральным вопросом таких переговоров должно стать обеспечение безопасной и стабильной жизни в Европе, а не только ситуация на Украине. Орбан подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности, но не должна быть главной темой диалога.

    Премьер отметил, что мир на Украине возможен лишь после переговоров между Россией и США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество из-за невыполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из нынешней ситуации возможен только дипломатическим путем, поскольку поддержка Украины со стороны Запада не может продолжаться бесконечно.

    «Самый важный вопрос – как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе, которая дала бы экономическое процветание европейским гражданам?» – подчеркнул Орбан.

    Он также заявил, что война должна завершиться не только прекращением огня, но и достижением всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит всем сторонам долгосрочную безопасность.

    Ранее Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз будет двигаться в сторону войны. Орбан считает, что принятие Украины в ЕС приведет к перераспределению финансовых ресурсов и создаст риск конфликта на территории Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    6 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зафиксированные над территорией европейских стран беспилотники пока не представляют реальной опасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, Россия использует инциденты с нарушением воздушного пространства и полетами дронов с целью спровоцировать дискуссии, страх и неуверенность внутри Германии.

    Необходимо сдержанно реагировать на случаи появления дронов над немецкими аэропортами, заявил Писториус, передает Handelsblatt.

    Хотя ситуация создает неопределенность, на данный момент никакой конкретной угрозы от замеченных дронов не поступало. «До сих пор от наблюдаемых дронов не исходила реальная опасность», – заявил Писториус.

    Интервью с министром было опубликовано до того, как вечером четверга и пятницы дроны были замечены над аэропортом Мюнхена, из-за чего воздушное сообщение временно приостанавливалось. Ответственные за запуск дронов пока не установлены.

    Писториус выразил мнение, что Россия использует инциденты с нарушением воздушного пространства и полетами дронов с целью спровоцировать дискуссии, страх и неуверенность внутри Германии. По его словам, «дело в провокациях, создании страха и инициировании острых споров».

    Министр отметил значительный прогресс Германии в развитии систем противодействия дронам, однако подчеркнул, что рассчитывать только на армию в вопросе своевременного реагирования невозможно. По мнению Писториуса, основные усилия должны быть направлены на усиление компетенций федеральной и региональной полиции по борьбе с дронами.

    Кроме того, Писториус скептически оценил предложение о создании отдельного центра по противодействию дронам. Он считает более эффективным формирование единой системы круглосуточного мониторинга всех возможных угроз для комплексной оценки безопасности страны.

    Ранее Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро. До этого правительство Германии установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев.

    В сентябре Писториус сообщал, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными.

    4 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе

    Стрелок Балтийского батальона один сдерживал разведку ВСУ 17 часов

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение 17 часов российский военнослужащий с позывным «Рай» в одиночку противостоял 12 украинским военным, обеспечивая отход своих товарищей.

    О подвиге российского стрелка Балтийского мотострелкового батальона сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт.

    Уточняется, что в лесополосе на линии соприкосновения боец с позывным «Рай» дал своим товарищам команду отступить из-за угрозы для группы, а сам остался прикрывать отход и удерживать позиции.

    В Народном фронте заявили: «Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход».

    За 17  часов боя российский военный сумел ликвидировать двух из 12 бойцов ВСУ, после чего захватил их вооружение и вернулся к сослуживцам. Подробности о состоянии здоровья военнослужащего не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовой роты с позывным «Крава» рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    Российский боец описал неадекватное поведение польского наемника.


    6 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Совет Европы запустил подготовку к созданию «спецтрибунала против России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о старте масштабной подготовительной работы по созданию «специального трибунала» для рассмотрения дел против России.

    Берсе объявил о начале необходимой работы по организации спецтрибунала против России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    «Готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», – указал он.

    Генсек СЕ подчеркнул, что для реализации инициативы требуется финансирование, которое планируется получить от государств-членов или партнеров Совета Европы. По словам Берсе, движение к реализации создания трибунала осуществляется максимально быстро. Он выразил надежду, что первый шаг удастся профинансировать в ближайшее время.

    В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала о том, как ЕС оказался неспособен создать «трибунал в связи с действиями России на Украине». Тогда все сколько-нибудь серьезные державы ЕС пришли к выводу, что сейчас это попросту невозможно и даже вредно для них самих.

    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    4 октября 2025, 06:12 • Новости дня
    Rolex подал в Роспатент заявки на десятки товарных знаков

    Rolex с 2023 года подал 55 заявок на регистрацию товарных знаков в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Швейцарский производитель часов после прекращения экспорта в Россию активно начал защищать свои бренды, оформив десятки заявок на новые товарные знаки.

    Швейцарская компания Rolex подала в Роспатент 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 года, передает ТАСС. В августе 2024 года Роспатент зарегистрировал для компании товарный знак Air-King, в апреле 2025 года – Cosmograph и Oyster Perpetual.

    В октябре 2025 года были зарегистрированы такие названия, как Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock, а также названия составляющих часов.

    Кроме того, у Rolex остаются действующими еще 32 товарных знака, срок действия которых еще не истек. Свой логотип компания зарегистрировала в России в 1989 году, срок его защиты истекает в декабре 2028 года. В 1998 году Rolex зарегистрировал еще 15 товарных знаков.

    Также отмечается, что ранее французский бренд Louis Vuitton оформил шесть заявок на регистрацию товарных знаков, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и другие варианты фирменного знака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, однако получил предварительный отказ из-за несоответствия регистрационных данных. Южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники, несмотря на приостановку продаж и производства на российском рынке.

    6 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    МИД России пообещал жестко ответить на конфискацию активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова дать жесткий ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    По его словам, Москва готова дать жесткий ответ на возможную конфискацию российских активов в Европе, передает РИА «Новости». Грушко сообщил, что соответствующая предварительная работа уже проведена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова предупредила о жестком ответе России в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны Евросоюза.

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

