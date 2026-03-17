Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Афганистан пригрозил Пакистану жестким ответом за удар по Кабулу
Афганистан нанесет зубодробительный удар по Пакистану в ответ на бомбардировку Кабула, в результате которой погибло как минимум 400 и было ранено 250 человек, заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани.
Кани заявил, что Афганистан нанесет ответный, «зубодробительный» удар по Пакистану после авианалета на Кабул, в результате которого погибли не менее 400 и были ранены 250 человек, передает РИА «Новости».
Он добавил: «Страна даст ответ Пакистану ударом, ломающим зубы, после смертельного авиаудара по Кабулу».
Кани отметил, что афганские власти расценивают авиаудар как серьезную эскалацию и намерены ответить на эту «варварскую акцию» в ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные атаки не останутся без ответа и рассматриваются как грубое нарушение суверенитета Афганистана.
По информации пресс-секретаря, удар был нанесён пакистанскими беспилотниками по реабилитационному центру для наркозависимых на две тысячи койко-мест в районе Пул-е Чархи. Спасательные команды продолжают разбирать завалы и искать выживших под обломками здания.
