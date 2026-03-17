Афганистан пригрозил Пакистану жестким ответом за удар по Кабулу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кани заявил, что Афганистан нанесет ответный, «зубодробительный» удар по Пакистану после авианалета на Кабул, в результате которого погибли не менее 400 и были ранены 250 человек, передает РИА «Новости».

Он добавил: «Страна даст ответ Пакистану ударом, ломающим зубы, после смертельного авиаудара по Кабулу».

Кани отметил, что афганские власти расценивают авиаудар как серьезную эскалацию и намерены ответить на эту «варварскую акцию» в ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные атаки не останутся без ответа и рассматриваются как грубое нарушение суверенитета Афганистана.

По информации пресс-секретаря, удар был нанесён пакистанскими беспилотниками по реабилитационному центру для наркозависимых на две тысячи койко-мест в районе Пул-е Чархи. Спасательные команды продолжают разбирать завалы и искать выживших под обломками здания.

