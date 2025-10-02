Путин заявил об ответных мерах России на милитаризацию Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава государства отметил: «Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России (на милитаризацию Европы – прим. ВЗГЛЯД) не заставят себя долго ждать», передает РИА «Новости».

Ранее Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.

На пленарной сессии «Валдая» российский лидер заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Он указал на провал попыток Запада управлять миром, а также заявил о завершении эпохи доминирования западных правил.