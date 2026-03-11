Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.32 комментария
Половина Сената США потребовала расследовать удар по школе в Иране
Половина списочного состава верхней палаты Конгресса направила официальный запрос главе Пентагона Питу Хегсету с требованием объяснить атаку на учебное заведение в городе Минаб.
Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС.
Письмо, подписанное 46 сенаторами-демократами и двумя независимыми, направлено министру обороны Питу Хегсету. Среди подписавших – лидер демократического меньшинства Чак Шумер.
В обращении сенаторы настаивают: «США и Израиль должны придерживаться американского и международного права, в том числе законодательства, применяемого в ходе вооруженных конфликтов».
Они требуют скорейшего расследования инцидента и публикации его результатов, а также мер по привлечению виновных к ответственности. Законодатели подчеркивают, что сведения о жертвах среди мирного населения должны быть обнародованы как можно скорее.
Сенаторы отмечают, что удары с воздуха были нанесены по больницам, объектам культурного наследия и важной гражданской инфраструктуре в Иране, а также по крупным городам, включая Тегеран. Они выражают обеспокоенность тем, что такие действия подрывают национальную безопасность США. Также подвергается критике риторика главы Пентагона Пита Хегсета, которую сенаторы считают недопустимой в публичных заявлениях об операции против Ирана.
Кроме того, авторы письма просят Пентагон отчитаться о том, насколько используются технологии искусственного интеллекта при выборе целей в Иране.
По информации иранских властей от 28 февраля, США и Израиль нанесли удар по начальной школе для девочек в Минабе, что привело к гибели 175 человек, в основном учениц, а также родителей и учителей. Еще 95 человек получили ранения. Как пишет газета The New York Times, по предварительным итогам расследования Пентагона, ответственность за удар несут американские военные: крылатая ракета Tomahawk была выпущена по ошибке из-за устаревших разведданных, предоставленных разведслужбами Минобороны США.
Ранее сообщалось, что на фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.
The New York Times объяснила трагедию ошибкой при нанесении удара по соседней со школой базе КСИР.