Посол Иран заявил о необходимости отмены всех санкций США

Tекст: Ольга Иванова

США должны будут компенсировать весь ущерб, нанесенный Ирану, и отменить действующие санкции против страны, заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, «нужно отменить все санкции против Ирана и компенсировать весь ущерб, который нанесли Ирану».

Иран также требует гарантии того, что агрессия против него не повторится. Джалали подчеркнул, что такие гарантии необходимы для дальнейшего взаимодействия и урегулирования ситуации.

Посол отметил, что Иран стремится к победе либо военным путем, либо через переговоры. Джалали заявил: «Нам нужна победа либо путем войны, либо путем переговоров. Мы никогда не отказывались от переговоров, мы поставили свои условия».

Важным условием для переговоров, по утверждению Джалали, является достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран настаивает на том, чтобы другие страны приняли новые условия для обеспечения стабильности в регионе. По мнению посла, только такой подход принесет долгосрочный мир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.