Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров

The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

Tекст: Вера Басилая

Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

