Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.
Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
Тегеран выдвинул три ключевых условия для возвращения к диалогу с Вашингтоном, сообщил Al Mayadeen.
В частности, Тегеран требует от Вашингтона гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США после того, как они с Израилем начали военную операцию против республики нецелесообразны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны. Иран заявил о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи ранее заявлял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.