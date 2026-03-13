  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников
    Свободы слова без закона не существует

    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    13 марта 2026, 08:50 Мнение

    Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи «Телеграм» в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

    Вокруг «Телеграма», не реагирующего на требования российского законодательства, разгораются страсти. С одной стороны, есть острая потребность в универсальном мессенджере, роль которого уже много лет выполняет «Телеграм». С другой стороны, этот мессенджер должен находиться под контролем государства во избежание очевидных эксцессов – распространения антигосударственной информации, фейков, призывов к насилию, а также утечки данных.

    Этот классический конфликт страсти и долга разворачивается вполне по законам античной трагедии. Причем роль страдающего героя пытается взять на себя не государство Россия, но автор и хозяин «Телеги» Павел Дуров, который с пафосом кидает в костер драматического действия громкие декларации о нарушении свободы слова: «Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления». Тут россияне смущаются и начинают оправдываться: да нет, мы не про то, мы про закон и государственные интересы.

    Дуров откровенно лукавит, прибегая к хорошо известным манипулятивным приемам пропаганды. Дело в том, что между истиной и простодушными россиянами лежит история самого понятия свободы слова на Западе, которая подтверждает правоту именно нашего Роскомнадзора. Об этом Дуров скромно умалчивает.

    Пойдем, как говорится, от яйца. В своей знаменитой книге «Грамматика цивилизаций» французский историк Фернан Бродель не без горделивого пафоса так начинал раздел о Европе: «Судьба Европы всегда определялась развитием особого рода свобод определенных групп, небольших или значительных». Для истории Европы, по мнению Броделя, «свобода – это ключевое слово». Правда, умный француз тут же делает оговорку: «По правде говоря, эти свободы угрожали одна другой. Одни ограничивали другие, а затем, в свою очередь, уступали место третьим». Но что из себя представляли эти свободы?

    Тут на помощь приходит тот же Бродель, поясняющий, что понятие свободы не отличалось по смыслу от слова «привилегия». Свобода купцов невозбранно торговать с этими странами, но не торговать с теми, свобода крестьян платить оброк или расплачиваться с лендлордом натурой – все это и есть свободы. По сути, это обычные правовые ограничения, которые с годами менялись.

    Понятно, что само слово «свобода» в этом контексте вовсе не означает реальной свободы. Напротив, речь всегда шла о действиях, четко согласованных с рамками закона. Свобода – это, в сущности, то, что по закону. Вот и все.

    Русский правовой опыт предполагал то же самое: есть закон, внутри него и надо действовать. Вот только свободой на Руси это никто не называл. В нашей картине мира свобода – не правовое, а, скорее, духовное понятие. Ни Ярославу Мудрому, автору «Русской правды», ни митрополиту Иллариону с его «Словом о законе и благодати», и в голову не могло прийти называть правовые нормы свободой. Ну, какая же это свобода, если речь идет как раз об ограничениях? Европейский мир такого противоречия не видел. Получалось смешно: на западе свободы как бы были, а на Руси их как бы не было.

    На этом фоне понятие свободы слова появилась относительно недавно, только когда Просвещение подарило миру идею о существовании неотъемлемых свобод любого человека.

    В «Декларации прав человека и гражданина», принятой во время Великой французской революции 1789 года, впервые было зафиксировано: «Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом». Прекрасно звучит, не правда ли?

    Но суть этой декларации для западной правовой мысли опять-таки заключалась не собственно в свободе, а в рамках «предусмотренных законом». Это «драгоценнейшее право» было возможно исключительно при наличии правовых ограничений. А вот дальше все европейские своды законов, точно так же, как и в России, это право регулировали в соответствии с насущными угрозами и геополитическими раскладами.

    Обычно считается, что главная угроза свободе слова – это цензура. В России она была еще при царе. А на западе ее как бы не было. Конечно, это не так. Просто там она так не называлась. Я уж не говорю про времена советской власти, когда цензура «свирепствовала». При этом никто не вспоминает про яростные гонения на коммунистов и жесточайшую цензуру во времена маккартизма в США. Так или иначе, но получалось как всегда: на западе свобода слова как бы была, а у нас как бы не было.

    Что касается нашего времени, то тут и вовсе смешно. Статья в западной «Википедии» «Свобода слова в России» начинается скорбной констатацией факта: «В классификации стран «Индекс свободы прессы», ежегодно проводимой международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (РБГ), на 2023 год Россия занимает 164 место из 180 существующих (очень серьёзная ситуация)… в стране фактически была введена военная цензура, проявляющаяся в запрете, блокировке и/или признании «иностранными агентами» или «нежелательными организациями» почти всех независимых СМИ, а также в систематическом запугивании и преследовании журналистов».

    Но мы ведь уже поняли, какие правила игры заданы «мировым сообществом». Все и тут развивается по классике. В США закон о регистрации иностранных агентов (FARA) существует аж с 1938 года. У нас – только с 2017-го. В тех же США с 1917 (!) года, то есть с момента вступления в Первую мировую войну, действует Закон о шпионаже. Он устанавливает наказание на срок до 20 лет за распространение ложной информации об армии США, мешающей военным операциям, препятствующей набору в армию или способной вызвать бунт. В 1919 году в Штатах появился еще один Закон – о призывах к мятежу – карающий любые антиправительственные выступления. У нас аналогичные законы были приняты только в 2022 году.

    В 1919 году в США развернулась драматическая история с лидером Социалистической партии Чарльзом Шенком. Он был категорически против участия США в Первой мировой войне и массовой мобилизации. Суд над ним длился около двух лет. В итоге Оливер Холмс, один из известнейших судей США, так сформулировал правовые основания для посадки Шенка: «Когда нация вступила в войну, многое, что могло бы быть сказано в мирное время, является помехой для усилий по установлению мира; так что, пока солдаты воюют, к таким высказываниям не будет терпимости, и не один суд не будет рассматривать их как защищенными какими бы то ни было конституциональными правами. Самая строгая защита свободы слова не смогла бы защитить человека, закричавшего «пожар!» в театре и вызвав таким образом панику». На том и порешили. Этот правовой консенсус действует в США до сих пор и совершенно безотказно.

    С появлением соцсетей все стало еще хуже. В Штатах очень большими сроками карается вообще любое оскорбление власти или армии. Например, во время каденции президента Обамы некто мистер Николас Савино получил год тюрьмы за сообщение, оставленное на сайте Белого Дома: «Обама – Антихрист». В России на такие заявления принято смотреть сквозь пальцы – ну, мало ли дураков.  

    А вот Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи «Телеграм» в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен. В полном согласии с Первой поправкой к Конституции США. 

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией

    Конфликт Украины и Венгрии вокруг нефтепровода «Дружба» получил неожиданное развитие: после отказа Киева допустить делегацию Будапешта к проверке энергообъекта Еврокомиссия намерена отправить собственную инспекцию. Эксперты отмечают: такое решение Брюсселя продиктовано беспрецедентной дерзостью со стороны Владимира Зеленского. Получится ли у ЕК восстановить работу «Дружбы»? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

