  Макрон высказался о смягчение Соединенными Штатами антироссийских санкций
    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    Посол Беляев: У Швеции нет претензий к экипажу задержанного танкера Sea Owl I
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    Подтверждена гибель экипажа «летающего танкера» США KC-135 в Ираке
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня

    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

    По его словам, Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, что открывает возможность для Таиланда приступить к переговорам. Ратчакитпракан отметил, что инициативу по организации переговоров возьмет на себя министерство энергетики Таиланда, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер сообщил, что сейчас у Таиланда есть запасы сырой нефти, достаточные для переработки в течение 98 дней. Однако ситуация на Ближнем Востоке угрожает стабильности поставок из Персидского залива, которые обычно обеспечивают около 50% нефти для страны. Остальные объемы Таиланд получает из других источников, и власти активно ищут новые альтернативные каналы.

    Он подчеркнул, что правительство, включая премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, прилагает все усилия для обеспечения энергобезопасности государства. Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в королевстве начнется постепенное повышение цен на бензин после завершения 15-дневного периода дотаций из национального нефтяного фонда. В течение этого времени стоимость будет пересматриваться и увеличиваться еженедельно.

    Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    13 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке

    Tекст: Мария Иванова

    При ударе беспилотника в районе иракского города Эрбиль погиб старший сержант из батальона альпийских стрелков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент республики Эмманюэль Макрон подтвердил потерю бойца, передает ТАСС.

    Глава государства написал в соцсети: «Старший сержант Арно Фрион из седьмого батальона альпийских стрелков погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке».

    Французский лидер также уточнил информацию о пострадавших сослуживцах погибшего. По его словам, в результате враждебных действий ранения получили еще несколько военных.

    Ранее портал Shafaq News информировал, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил. Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иракской провинции Умид Хошнав сообщил о ранении шести французских военных при ударе по базе в Эрбиле.

    Ранее Париж объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. Для защиты своих интересов Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle.

    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    13 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответят за помощь Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов жестко отвечать тем, кто помогает Тегерану в нападениях на американских военных, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», – сказал Гринкевич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военный блок готов дать «решительный ответ» любому, кто помогает Ирану в наведении на США.

    Также Гринкевич признал, что США применяют полученный на Украине опыт против Ирана.

    Кроме того, он отметил способность Москвы быстро сосредоточить силы у границ НАТО.

    13 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Он отметил, что подобные действия Соединенных Штатов могут повлиять на безопасность Европы, передает РИА «Новости».

    «Одностороннее решение США снять санкции с российского экспорта нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает европейскую безопасность», – написал Кошта в соцсетях.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть. Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей.

    13 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился дружеским приемом украинского лидера Владимира Зеленского в Париже, напомнив о его угрозах венгерскому премьеру и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за теплый прием Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Филиппо заявил: «Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце и обнял его, как старого друга, хотя несколько дней назад Зеленский угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а украинские грузовики, забитые банкнотами и золотом, – признак ужасающей коррупции – были задержаны в Венгрии».

    По словам Филиппо, подобные действия французского лидера вызывают вопросы, учитывая недавние угрозы Киева в адрес Будапешта. В Евросоюзе также указали на недопустимость подобных угроз.

    Ранее в пятницу после встречи с Зеленским Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу» после встречи с Зеленским. Также в пятницу Виктор Орбан призвал венгров к единству ради защиты страны от угроз и шантажа со стороны Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.


    13 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Французская компания TotalEnergies остановила добычу топлива на объектах в Катаре, Ираке и шельфовой зоне ОАЭ, на долю которых приходилось 15% производства.

    Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, пишет «Коммерсантъ».

    Эти проекты обеспечивали около 15% от общего объема добычи компании. Однако добыча на суше в ОАЭ – примерно 210 тыс. баррелей в сутки – продолжается без изменений, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре.

    TotalEnergies отметила, что операционный денежный поток от ближневосточных активов составляет лишь 10% от общего показателя компании из-за более высокого налогообложения. Это значительно ниже среднего уровня по портфелю.

    В компании подчеркнули, что в 2026 году основной прирост запасов будет формироваться за счет проектов за пределами Ближнего Востока.

    «Повышения цены Brent на восемь долларов за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене шестьдесят долларов за баррель», – сообщили в TotalEnergies.

    Ранее компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны из-за закрытия Ормузского пролива.

    13 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Telegram-канале заявил о росте числа стран, закупающих российскую нефть.

    По его словам, это связано с тем, что США смягчили санкции на российские энергоносители, что открыло новые возможности для сделок.

    Ранее Таиланд заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу закупок сырой нефти.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 09:10 • Новости дня
    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант временной отмены Закона Джонса 1920 года, который обязывает перевозить грузы между портами США только на судах, построенных в стране и с американским экипажем, сообщает Bloomberg.

    Администрация Дональда Трампа изучает вариант временного отказа от соблюдения Закона Джонса, сообщает РБК.

    Этот документ требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно на судах, построенных в США и укомплектованных местными экипажами.

    Пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт пояснила мотивы такого шага. «В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность отмены Закона Джонса на ограниченный период времени, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственных товаров первой необходимости в порты США», – заявила она.

    Предполагается, что мораторий продлится 30 дней и коснется транспортировки нефти, бензина, дизеля, сжиженного природного газа и удобрений. Это позволит привлечь более дешевые иностранные танкеры для доставки сырья с побережья Мексиканского залива на заводы Восточного побережья.

    Рынок уже отреагировал на новости снижением стоимости фьючерсов на бензин. Однако вице-президент StoneX Group Джош Линвилл выразил сомнение, что временная приостановка закона поможет эффективно сдержать рост цен.

    Президент США Дональд Трамп ранее изучал возможность временного снятия требований закона Джонса для стабилизации рынка.

    Глава Белого дома объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран ради снижения стоимости топлива.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, заявив, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    13 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Снятие американских ограничений затронет около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как написал Дмитриев в Telegram-канале, министр финансов США Скотт Бессент объявил о смягчении ограничений для Индии на импорт российской нефти, а также о полном снятии ограничений с 100 млн баррелей российской нефти, которые находятся в транзите.

    Дмитриев заявил: «США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным».

    Он добавил, что на фоне усиливающегося энергетического кризиса во всем мире дальнейшее снятие ограничений на поставки российских энергоносителей становится все более вероятным, несмотря на противодействие части чиновников в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что это лишь временное логистическое решение.

    13 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Грузинские власти пообещали не впускать в свои морские терминалы танкеры, связанные с Россией, учитывая требования Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри.

    По словам Макгарри, Грузия обязалась не допускать в свои морские терминалы танкеры, которые могут быть связаны с Россией, передает «Интерфакс».

    Макгарри подчеркнула, что при подготовке 20-го пакета санкций Евросоюза рассматривалась возможность включения грузинского терминала Кулеви в список организаций, которые, по мнению ЕС, содействуют обходу Россией ограничительных мер. По словам представителя ЕК, в Брюсселе будут внимательно следить за развитием ситуации.

    Евросоюз изъял грузинский порт Кулеви из двадцатого пакета антироссийских санкций. Брюссель изначально планировал включить этот терминал в черный список за предполагаемый обход ограничений.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сообщения о помощи российскому теневому флоту спекуляцией.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

