    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 11:19 • Новости дня

    США в Африке решили протестировать «занавес» из дронов для защиты войск

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные в Африке испытывают систему защиты баз от атак беспилотников, используя коммерческие дроны, объединенные в так называемый «закрытый занавес».

    Американские вооруженные силы в Африке тестируют защиту персонала от атак беспилотников с использованием «занавеса» из коммерческих дронов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Stars and Stripes.

    «Военные США тестируют новый способ защиты войск, дислоцированных в Африке, от атак БПЛА, полагаясь на коммерческие технологии для создания систем противодействия беспилотникам и датчиков, которые служат защитной стеной», – пишет издание со ссылкой на подполковника Джареда Биндла.

    Инициатива получила название «Закрытый занавес» и рассматривается на фоне усиления угрозы атак беспилотников в регионе. При этом не уточняется, от кого именно исходит эта угроза. Биндл отметил, что угроза в зоне ответственности AFRICOM сохраняется, и командование стремится к созданию интегрированной архитектуры защиты для снижения риска для контингента.

    По данным Stars and Stripes, Африканское командование США уже давно оказывает поддержку вооруженным силам Сомали в их противостоянии террористическим группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые системы MEROPS и украинских инструкторов.

    Ранее сообщалось, что США выстраивают систему противодействия дронам, используя Украину как полигон для испытаний таких технологий.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия рассчитывает приступить к серийному выпуску танков M1E3 Abrams нового поколения уже в 2025 году после испытаний прототипов.

    США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

    Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

    Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

    В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

    В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

    Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams, созданной по итогам боевого применения на Украине.

    Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

    В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 14:17 • Новости дня
    Ветераны армии США возмутились мемами Белого дома об Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США столкнулась с резкой критикой от ветеранов и родственников погибших военнослужащих из-за публикации мемов о конфликте с Ираном.

    Ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих в США выступили с критикой в адрес Белого дома из-за размещения в социальных сетях развлекательных видео и мемов о противостоянии с Ираном, пишет The Washington Post.

    Собеседники издания отметили, что команда президента превращает военный конфликт в шоу, монтируя видеоролики с кадрами ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментами из мультфильмов и компьютерных игр.

    Подчеркивается, что публикации подобных видеоматериалов зачастую совпадали с сообщениями о новых жертвах среди американских военных. Так, после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео с взрывами и кадрами из видеоигры.

    В администрации президента заявили, что подобная стратегия выбрана для демонстрации мощи вооруженных сил США и выражения гордости за успешное проведение военной операции, уточняет издание.

    Ранее в среду сообщалось, что около 290 американских военных пострадали за время войны с Ираном. А накануне стало известно, что Пентагон намерен направить 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в США начали искать виновных в неудачной операции против Ирана и назначили виновной израильскую разведку «Моссад».

    25 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Пентагон заявил о четырехкратном росте производства систем наведения THAAD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Планы Пентагона предусматривают резкое расширение производства систем самонаведения для противоракетного комплекса THAAD благодаря новым соглашениям с промышленными компаниями, сообщает оборонное ведомство США.

    Пентагон заключил соглашение с компаниями BAE Systems и Lockheed Martin о значительном увеличении производства систем наведения для противоракет THAAD, пишет РИА «Новости».

    В сообщении ведомства говорится: «Министерство войны совместно с BAE Systems и Lockheed Martin объявило сегодня о рамочном соглашении об увеличении в четыре раза производства устройств самонаведения для противоракет THAAD».

    THAAD используется для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности и является ключевым элементом противоракетной обороны США. Новое соглашение направлено на укрепление оборонного потенциала и повышение эффективности противоракетных систем. Увеличение производства позволит быстрее восполнять запасы и обеспечивать потребности Пентагона в современных технологиях.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, также Пентагон направит 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

    При этом, ранее президент США Дональд Трамп поручил отложить на пять дней удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. А неделю назад оборонное ведомство США обратилось к Белому дому с просьбой одобрить запрос к конгрессу на сумму более 200 млрд долларов на борьбу с Ираном.

    25 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    Британия не смогла выделить корабли для задач НАТО в апреле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон обратился к Германии с просьбой предоставить корабль для выполнения апрельских миссий НАТО из-за отсутствия собственных, отмечают британские СМИ.

    Британия не сможет предоставить ни одного корабля для выполнения задач НАТО в апреле, пишет i Paper со ссылкой на источники. Издание уточняет, что страна не способна выполнить свои обязательства перед альянсом в следующем месяце из-за отсутствия доступных кораблей.

    По информации газеты, британские власти уже обратились к Германии с просьбой предоставить недостающий корабль для миссий в Атлантическом океане и Балтийском море. Несмотря на это, британские морские офицеры продолжат командовать морской группой НАТО, однако делать это им предстоит с борта немецкого корабля.

    Ранее один из двух действующих британских эсминцев типа 45 – HMS Dragon – был направлен на Кипр после атаки беспилотника на базу Акротири. Второй эсминец – HMS Duncan – сейчас задействован на Крайнем Севере.

    Ранее Британия отказалась от участия в масштабной войне с Ираном. Также Лондон отказался направлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, война с Ираном разрушает остатки Британской империи.


    25 марта 2026, 13:47 • Новости дня
    Lockheed Martin испытала замаскированную под контейнер ракетную установку

    Tекст: Мария Иванова

    В США проведен первый запуск ракеты Hellfire из установки Grizzly, внешне полностью повторяющей обычный грузовой контейнер.

    Компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании ракеты Hellfire, запущенной из установки, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, передает РИА «Новости».

    В ходе тестов был произведен первый боевой и вертикальный пуск с новой платформы Grizzly.

    Производитель отмечает, что такой формат существенно удешевляет производство и упрощает логистику. Стандартные блоки легко перевозятся на грузовиках, самолетах и кораблях. ВМС США уже проявили интерес к этим системам для возможного оснащения беспилотных катеров.

    Представитель компании Крис Мерфи пояснил, что контейнеры оснащены независимым питанием и защищают оборудование от непогоды. «Идея в том, чтобы их можно было оставить как бы без внимания… И они защищают установку от погоды, но также они потом позволяют получить быстрый доступ и быструю перезарядку в нужный момент», – отметил он.

    По словам Мерфи, подобная маскировка позволяет дезориентировать противника, скрывая истинное расположение оборонительного потенциала. Установками можно управлять дистанционно, что расширяет географию обороны без риска для личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Oshkosh в прошлом году представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk.

    Аналитики сообщили о создании в США системы Typhon в габаритах стандартного морского контейнера.

    Турецкая компания Roketsan ранее также презентовала ракетный комплекс в виде обычного грузового контейнера.

    25 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    ЕК запустила программу поддержки военных стартапов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия объявила о запуске новой программы AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, разрабатывающих военные технологии.

    Еврокомиссия выделила 115 млн евро на запуск программы AGILE, направленной на поддержку малых и средних предприятий и стартапов, работающих в сфере военных технологий. Об этом объявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представив инициативу на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

    По словам Кубилюса, программа AGILE предназначена для финансирования проектов, связанных с разработкой передовых военных технологий и технологий двойного назначения, включая беспилотники, квантовые решения и искусственный интеллект.

    Гранты для участников составят от 1 до 5 млн евро, а решение о выделении средств будет приниматься в течение четырех месяцев. Кубилюс отметил, что подобные сроки являются рекордно быстрыми для европейской системы. Гранты смогут покрывать до 100% стоимости отобранных инновационных проектов, причем первые результаты Еврокомиссия ожидает получить уже в 2027 году.

    Также еврокомиссар привел сравнение с США: если на территории ЕС от 70% до 80% военных закупок приходится на крупные компании, то в США – только 40%. Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо больше малых и средних предприятий для развития новых решений, а также внедрения гражданских технологий в военную сферу.

    Программа AGILE может быть расширена в рамках следующего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, а страны Евросоюза смогут запускать свои собственные аналогичные инициативы на национальном уровне. Кубилюс заявил, что наиболее успешные стартапы в течение ближайших десяти лет могут стать основой для крупных европейских военных контрактов и программ.

    Ранее Еврокомиссия одобрила идею производства дронов в Румынии при условии участия украинского партнера. Все это напрямую связано с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции на сумму 800 млрд евро для укрепления военного потенциала Евросоюза к 2030 году.

    25 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Навигационная система NavIC в Индии столкнулась с серьезными техническими проблемами, которые затруднили проведение стратегических операций и снизили надежность военной навигации, отмечают местные СМИ.

    Технические проблемы в работе национальной спутниковой навигационной системы NavIC поставили под угрозу проведение стратегических военных операций Индии, передает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

    Сбои возникли после того, как 10 марта на одном из четырех спутников группы вышли из строя атомные часы, что нарушило возможность точного позиционирования. Для корректной работы NavIC требуется синхронизация минимум четырех спутников, однако сейчас эта функция частично утрачена.

    NavIC была создана после событий 1999 года, когда во время конфликта с Пакистаном Индия столкнулась с отказом США предоставить навигационные данные по системе GPS. В период с 2013 по 2018 год Индия запустила спутники первого поколения для собственной системы, однако на них неоднократно отмечались отказы аппаратуры синхронизации.

    Руководство Индийской организации космических исследований (ISRO) отмечает, что даже при существующих неполадках страна не может использовать зарубежные навигационные системы из соображений безопасности и национального престижа. Сейчас NavIC не обеспечивает точную навигацию для кораблей ВМС Индии, что затрудняет выполнение задач в сфере национальной безопасности.

    Ранее индийская ракета PSLV-C62 отклонилась от курса на завершающем этапе полета и не смогла вывести на орбиту 16 спутников, включая аппарат Anvesha. До этого первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о планах России и Индии разместить свои космические станции на одной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия в ноябре прошлого года запустила самый тяжелый военный спутник связи.

    25 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    ОАЭ перехватили девять иранских беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов успешно нейтрализовали девять беспилотных аппаратов, прилетевших с территории Ирана, отмечено в заявлении Минобороны страны.

    Системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов перехватили девять беспилотников, запущенных с территории Ирана, об этом сообщило министерство обороны ОАЭ, передаёт ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что информации об атаках с использованием ракет 25 марта не поступало. Это уже не первый подобный случай: с начала нынешней эскалации эмиратские военные сбили в общей сложности 357 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1 815 беспилотников.

    Власти ОАЭ пока не прокомментировали, был ли нанесён ущерб или есть пострадавшие в результате перехвата последних дронов.

    Ранее в среду саудовские военные также уничтожили пять иранских дронов над своей Восточной провинцией. До этого в воскресенье системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

    А в субботу в ходе массированной атаки на ОАЭ были перехвачены три баллистические ракеты и восемь беспилотников, а число пострадавших достигло 160 человек.


    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.

    Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.

    26 марта 2026, 05:50 • Новости дня
    Китай показал систему роевого удара дронов «Атлас»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае представили систему «Атлас», позволяющую одному оператору одновременно управлять роем из 96 беспилотных летательных аппаратов.

    Народно-освободительная армия Китая впервые показала мобильную систему роевого боя БПЛА «Атлас», передает ТАСС.

    Сюжет о новом вооружении был продемонстрирован Центральным телевидением Китая.

    По данным телеканала, оператор комплекса способен в одиночку контролировать 96 беспилотников. Система включает боевую машину с пусковой установкой «Рой-2», отдельный автомобиль наведения и контроля, а также автомобиль поддержки.

    «Рой-2» запускает беспилотники с интервалом в три секунды для обеспечения безопасного пространства полета каждого из них. Сначала в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего следуют ударные БПЛА.

    Беспилотники обмениваются информацией и в реальном времени корректируют взаимное положение, формируя ровный и управляемый рой.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о продвижении Китая в области военных беспилотников.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине

    ВСУ начали испытывать новый вариант старого немецкого танка Leopard 1, причем в довольно экзотическом облике. В чем принципиальное отличие модернизированной машины, почему она отправлена на Украину в единственном экземпляре – и может ли ВСУ всерьез рассчитывать на сколько-нибудь значимый боевой результат? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

