В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля

Минобороны: ВМФ России пополнили патрульный и два малых ракетных корабля

Tекст: Вера Басилая

Военно-морской флот России принял в свой состав три современных боевых корабля, передает ТАСС. По информации Минобороны, речь идет о патрульном корабле «Виктор Великий», а также о малых ракетных кораблях «Ставрополь» и «Тайфун».

Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Он отдал команду на подъем Военно-морских флагов на новых кораблях по видеоконференцсвязи из Главного адмиралтейства.

В Балтийске Андреевские флаги впервые были подняты на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, а также на малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале состоялась церемония приема в Черноморский флот малого ракетного корабля «Тайфун».

Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево.