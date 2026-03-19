В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь
Командир батальона теробороны ВСУ Шукурджиев оглы приказал убить людей в Сопычи
Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».
На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.
В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.
В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.
В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.
На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.