Командир батальона теробороны ВСУ Шукурджиев оглы приказал убить людей в Сопычи

Tекст: Антон Антонов

«Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.