В Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара

Четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна при пожаре в квартире Москвы

Tекст: Вера Басилая

Четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от пожара в квартире на улице Степана Шутова на юго-востоке Москвы, передают «Известия». Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на кухне, когда в квартире находились двое детей без присмотра взрослых. До прибытия пожарных оба ребенка покинули квартиру.

Пожар заметил прохожий, он поднялся в квартиру, самостоятельно потушил огонь и спас второго ребенка, которого также госпитализировали для медицинского осмотра, передает НТВ.

В результате происшествия пострадал ребенок 2021 года рождения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, пострадавший был госпитализирован. На момент происшествия родителей дома не было.

В центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома. В марте трехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на пятом этаже. До этого двое несовершеннолетних пострадали при пожаре в столичном жилом доме на улице Широкой.