СК допросил бросившую новорожденную дочь в аэропорту Турции россиянку

Tекст: Ольга Иванова

Следственные органы Московской области провели допрос Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции, передает РИА «Новости».

Женщина проходит подозреваемой по уголовному делу о покушении на убийство новорожденного. В отношении нее избрана мера принуждения – обязательство о явке.

По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, ведется комплекс следственных действий по сбору доказательств, включая допросы подозреваемой. Ранее адвокат приемных родителей ребенка сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Бурнашкиной.

В Павлово-Посадском городском суде Московской области состоялось предварительное заседание по иску о лишении родительских прав Бурнашкиной. Заседание прошло в закрытом режиме, инициатива исходила от приемных родителей девочки. Процесс продолжится 4 сентября, истец ходатайствует о привлечении представителей МИД в качестве третьих лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмимесячная девочка вернулась в Россию после оформления российского гражданства и свидетельства о рождении. Уголовный суд Антальи приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту. По данным следствия, 13 октября Бурнашкина родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений.