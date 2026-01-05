  • Новость часаШвейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    Трамп разуверился в атаке Киева на резиденцию Путина
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    В России объяснили новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    Трамп пригрозил главе Колумбии военной операцией
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Путин поздравил фонд «Круг добра» с юбилеем
    Глеб Простаков Глеб Простаков Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 января 2026, 15:00 • Новости дня

    Зеленский назначил нового главу СБУ

    @ @SecurSerUkraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    В понедельник глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты объяснили отставку главы СБУ британской волей и слабостью Зеленского.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что за отставкой главы СБУ Василия Малюка стоят европейские силы, поэтому уход Малюка – это поражение Дональда Трампа в оказании давления на Владимира Зеленского.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 20:38 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении

    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.

    Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.

    Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.

    На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    5 января 2026, 03:06 • Новости дня
    Глава СБУ Малюк подал в отставку

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского.

    «Малюка дожали, написал заяву», – приводит «Газета.Ru» слова Речинского, который прежде работал в пресс-службе СБУ.

    На рассмотрении замены Малюка две кандидатуры: зампредседателя Александр Поклад, в выборе которого журналист сомневается, и начальника Центра специальных операций «А» Евгения Хмары.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинские СМИ заявили о попытке СБУ дистанцироваться от Владимира Зеленского. В конце декабря в Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора. В январе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что активно обсуждается возможность замены главы СБУ Малюка.

    5 января 2026, 13:26 • Новости дня
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.

    Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.

    Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.

    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    5 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».

    В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.

    За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

    В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.

    «Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    5 января 2026, 03:50 • Новости дня
    Guardian пообещала Зеленскому крупные трудности в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2026 году для главы киевского режима Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов и сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ, считает британская Guardian.

    «Наступающий год также может оказаться сложным для Зеленского в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», – пишет газета Guardian.

    Кроме того, издание указывает на то, что с наступлением 2026 года многим солдатам ВСУ всё труднее найти что-то, что давало бы надежду на позитивное среднесрочное разрешение конфликта.

    «На данный момент, в лучшем случае, украинские военные и общество смогут продолжать сопротивляться до тех пор, пока ситуация в России не ухудшится настолько, что Кремль, возможно, будет вынужден согласиться на переговоры на условиях, которые не потребуют капитуляции Украины. О худших сценариях лучше не думать», – отмечается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    4 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в республике Василия Зварыча для обсуждения ситуации, возникшей из-за его комментариев в адрес спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры.

    Телеканал CNN Prima NEWS сообщил, что глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в республике Василия Зварыча, чтобы обсудить ситуацию вокруг его высказываний в адрес спикера чешского парламента Томио Окамуры, передает РИА «Новости».

    По словам вице-премьера и министра финансов Алены Шиллеровой, глава МИД намерен лично поговорить с дипломатом.

    Алена Шиллерова отдельно отметила в комментарии телеканалу, что считает призыв украинского посла к гражданскому обществу Чехии «действительно перебором». Она добавила, что Мацинка обсудит возникшую ситуацию с послом Украины в ближайшее время.

    Окамура резко высказался против покупки оружия для Украины за счет чешских налогоплательщиков и назвал конфликт на Украине «совершенно бессмысленной войной», от которой, по его мнению, выигрывают только западные компании и «украинские воры» из окружения Владимира Зеленского.

    Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал неуместной реакцию украинского посла Василия Зварича на публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

    Зварич обвинил Окамуру после того, как тот в своем новогоднем обращении назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева.

    Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.

    5 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленённый разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    «Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.

    По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на  одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.

    4 января 2026, 21:03 • Новости дня
    Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    За последние семь часов средства ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа в 14 регионах России, включая Московский регион и Брянскую область, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В сообщении уточняется, что наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 86 единиц, над Белгородской областью уничтожено 53 дрона, а над Московским регионом – 39. Кроме того, над Калужской областью сбили 27 беспилотников, над Курской – 14, над Рязанской и Тульской областями – по 8, над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской – по 3, над Воронежской – 2 и над Смоленской – 1.

    В ведомстве подчеркнули, что все БПЛА были самолетного типа.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области.

    4 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Арсенал оружия нашли в киевской квартире Миндича

    Tекст: Вера Басилая

    В одной из квартир в Киеве, принадлежащей «кошельку Зеленского» бизнесмену Тимуру Миндичу, обнаружили значительный арсенал зарегистрированного огнестрельного оружия, включая редкие образцы, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Согласно информации украинского издания «Страна.ua», квартира располагается по улице Гусовского, и оружие обнаружили во время проверки, проведенной правоохранительными органами, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что в этой квартире хранился наградной пистолет чешского производства – аналог австрийского Glock – CZ P-10. Кроме того, в арсенале Миндича имеются нарезные карабины «Вулкан-ТК», калибр 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, «АКМС». Уточняется, что все найденное оружие официально зарегистрировано на имя Миндича.

    Ранее сообщалось, что бизнесмен Тимур Миндич не планирует возвращаться на Украину, предпочитая находиться в Израиле.

    Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Миндича, который покинул страну.

    Миндич, считающийся соратником и «кошельком» Владимира Зеленского, покинул Украину по израильскому паспорту, проходя по делу о коррупции в энергетике.

    4 января 2026, 18:46 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь беспилотников в Тульской области

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Семь беспилотников были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России в Тульской области, сообщил в Telegram-канале Миляев.

    По словам Миляева, в результате инцидента никто не пострадал. Губернатор также сообщил, что по предварительным данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в Туле возле жилого дома обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника.

    4 января 2026, 18:11 • Новости дня
    Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА обнаружена возле дома в Туле

    Tекст: Вера Басилая

    В районе улицы Свободы в Туле возле жилого дома нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника, что привело к эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника была обнаружена возле жилого дома на улице Свободы в Туле, сообщил в Telegram-канале Миляев.

    После обследования территории сотрудниками Росгвардии выяснилось, что среди фрагментов сбитого БПЛА находится неразорвавшийся боеприпас.

    Миляев заявил, что территория вокруг дома оцеплена полицией, а для эвакуированных жителей открыт пункт временного размещения.

    Глава региона подчеркнул, что вернуться в свои квартиры жители смогут только после того, как специалисты обезвредят найденную боевую часть.

    Ранее российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника самолетного типа. Над Тульской областью сбили два беспилотника.

    4 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Силы ПВО сбили направлявшиеся к Москве 23 беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, всего уничтожено 23 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сбиты силами ПВО Минобороны России, всего уничтожено 23 дрона, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля. В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    До этого силы ПВО уничтожили 12 беспилотников на подлете к Москве.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк уходит в отставку. Ему не помогла даже поддержка высокопоставленных военных, которые просили Владимира Зеленского не менять Малюка. Как говорят эксперты, перестановки в СБУ указывают на продолжающиеся конфликты в силовом блоке Зеленского на фоне коррупционного скандала. Все эти изменения ведут к серьезным политическим последствиям, в том числе к ослаблению позиций самого Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

