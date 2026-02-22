Родные мобилизованных в Одесской области собрались у военкомата

Tекст: Ольга Иванова

Родственники мобилизованных в Черноморске Одесской области собрались у здания военкомата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Люди выражают тревогу из-за того, что их близкие, задержанные военкоматом, уже две недели не выходят на связь.

В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором видно, что у ворот военкомата стоят около десяти человек. По словам девушки, находящейся за кадром, все они – родственники мобилизованных, которым не удается получить никакой информации о судьбе своих родных.

На территорию военкомата людей не пускают. Одна из женщин рассказала, что ее сына задержали и удерживают уже 14 дней, при этом ни с ним, ни с представителями военкомата родственники связаться не могут.

