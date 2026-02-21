«МК»: Балдан Цыдыпов спас 150 бойцов и стал легендой СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о своем боевом пути и подвиге в ходе спецоперации на Украине, пишет МК. 30 марта 2022 года его взвод попал в засаду под Киевом – подбитая БМП-2 лейтенанта Цыдыпова прикрыла отход полутора сотен бойцов. Несмотря на контузию и ранение, он вел огонь по противнику, а после окончания боеприпасов выбрался из машины и продолжил сдерживать атаки в одиночку.

Когда пришла подмога, Цыдыпов был без сознания. В результате офицер перенес 26 операций, из его тела извлекли почти два килограмма осколков. После ампутации стопы и реабилитации он встал на протез и начал работать в департаменте по патриотической работе Российского общества «Знание».

Цыдыпов вырос в Забайкальском крае, с детства мечтал о военной карьере и прошел обучение в Новосибирском военном училище. В бою под Киевом он лично перевязал раненых, прикрывал отход бойцов, а затем был тяжело ранен и эвакуирован. Его земляки собрали 16 тыс. подписей за присвоение звания Героя России, которое поддержал президент. Ему ампутировали часть ноги, но после протезирования он продолжил активную общественную деятельность, вдохновившись примерами других военных, вернувшихся к жизни после ранений.

Он также стал участником программы «Время героев» и возглавил департамент по патриотической работе, поддерживает связь с родными и коллегами, продолжает учиться и помогает другим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, герои России рассказали о своих подвигах на форуме «Знание.Государство». Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания».