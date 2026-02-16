Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Украинские пограничники понесли большие потери на Харьковском направлении
На Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Наибольшие потери зафиксированы в первом пограничном отряде госпогранслужбы Украины, дислоцированном у Малой Волчьей, сообщил «Северный Ветер».
«Северяне» продолжают наступление в Харьковской области, российские авиация, расчеты БПЛА и «Солнцепеки» усиливают интенсивность ударов.
У Старицы российские войска закрепляются и зачищают лесопосадки, у Симиновки продвинулись на 200 м, у Волчанских Хуторов «Солнцепеки» нанесли удары по ВСУ, в плен взят один украинский военный. На Хатненском участке фронта подразделения ВСУ западнее Чугуновки также уничтожены «Солнцепеками», есть продвижение на 250 м. На Липцовском участке фронта «Северяне» уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ.
На Сумском направлении продолжаются тяжелые встречные бои. Российские войска продвинулись на 700 м. ВСУ пытаются контратаковать, но украинские штурмовые группы успеха не добились – одна была уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции.
На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, артиллерия «Северян» наносила удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской), взяты в плен два человека», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.