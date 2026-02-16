Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Володин: Безумная политика Европы в отношении трансгендеров приведет к трагедии
Сумасшествие и помешательство европейских политиков касательно решений вопросов смены пола и расширения прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в России) приведут к большой трагедии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин прокомментировал в Мах решение Европарламента о том, что беременеть и рожать детей могут не только билогические женщины, но и мужчины.
«Итоги голосования по этому вопросу в очередной раз показали уровень безумия и деградации», – написал Володин.
По его словам, европейские политики «окончательно потеряли разум». Володин добавио, что ЕК в октябре прошлого года представила стратегию, в которой обозначен курс на отмену любых возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. При этом в 20 странах Европы такие ограничения уже были сняты.
«Европейское сумасшествие и помешательство, к сожалению, никогда не прекратится. Чем это закончится – объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», – написал Володин.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что западное «сатанинское» либеральное крыло нанесло увечья многим людям, поддерживая трансгендерную идеологию.
Детская клиника в Сан-Диего в новом году должна получить 2 млн долларов из федерального бюджета США на развитие программ гендерно-аффирмативной помощи несовершеннолетним (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
В конце декабря генпрокуроры ряда штатов США подали иск против запрета смены пола несовершеннолетним.