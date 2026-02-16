Суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии

Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.2 комментария
В Москве суд вынес заочный приговор бизнесмену Евгению Чичваркину (признан иноагентом) , назначив ему девять лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов.
Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина (признан иноагентом) к девяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента, передает РИА «Новости».
Судья заявила: «Признать Чичваркина Евгения Александровича виновным и окончательно назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима».
По данным суда, Чичваркин получил восемь лет за распространение фейков о российской армии и полтора года – за уклонение от обязанностей иностранного агента. Также ему назначили дополнительное наказание – запрет на администрирование интернет-ресурсов на срок четыре года и одиннадцать месяцев.
Как установило следствие, летом 2024 года Чичваркин опубликовал в соцсети недостоверный пост о якобы ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве и размещал материалы без соответствующей маркировки иноагента, несмотря на то что ранее привлекался за аналогичные административные нарушения.
Гособвинитель ранее просил назначить Чичваркину девять лет заключения и пятилетний запрет на администрирование сайтов.
Бизнесмен заочно арестован, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Московский суд ранее оштрафовал Чичваркина за нарушение правил, установленных для иноагентов.