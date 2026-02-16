  • Новость часаРоссийские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать, как iPhone
    Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север-Юг»
    Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение 592 млн рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    16 февраля 2026, 12:13 • Новости дня

    Захарова сценой из фильма «Убить дракона» высмеяла чистку соцсетей Госдепа

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на намерение Госдепартамента США удалить старые публикации, сопроводив комментарий сатирической сценой из фильма Марка Захарова «Убить дракона», в которой Дракон съедает «исторический документ».

    Государственный департамент США планирует провести очередную инвентаризацию («зачистку») своих публичных архивов в соцсетях, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    Из открытого доступа исчезнут все публикации, размещенные на официальных аккаунтах ведомств в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) до 20 января 2025 года – начала второго президентского срока Дональда Трампа.

    Официальная причина такой ревизии – желание «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Под удаление попадут анонсы встреч, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных и культурных инициативах.

    По словам Захаровой, для Госдепартамента США подобная практика не нова: за последние 20 лет стенограммы и тексты выступлений дипломатов регулярно убирались с основного сайта и переносились в архив. «Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства..», – иронично отметила Захарова.

    Под своим постом она опубликовала сцену из фильма «Убить дракона», где персонаж Олега Янковского съедает «исторический документ». По ее словам, происходящее напоминает сатиру Марка Захарова и Евгения Шварца.

    Ранее власти США удалили несколько тысяч материалов по делу Джеффри Эпштейна после обнаружения в них личных данных примерно 100 пострадавших.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    15 февраля 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной

    Политолог Ткаченко: Для организации внешнего управления Украиной важно решить бытовые вопросы республики

    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    @ Hennadii Minchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны. Целью международных структур станет непосредственная организация свободных выборов в республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в России допустили возможность обсуждения с США и ЕС создание международной администрации на Украине под эгидой ООН.

    «Технически «перехват» управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

    «В течение этого периода налаживается политическая «оттепель»: легализуются партии, представляющие разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. Соответственно, на таких основаниях украинский народ выражает свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвращают полноценный контроль над государством», – уточняет он.

    «Идея хорошая и здоровая. Россия готова работать над обеспечением подобного режима на Украине. Конечно, это потребует много сил и времени. Вполне вероятно, что западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия в инициативе, что, теоретически, развяжет руки Москве», – добавляет собеседник.

    «С другой стороны, реализовать международное управление – задача сложная. Для этого требуется согласие хотя бы в минимальной степени со стороны США и ЕС, а пока Брюссель особой договороспособностью похвастаться не может. Удастся ли сделать Старый Свет более сговорчивым – сложный вопрос», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, руководство государством подразумевает и обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Лишатся ли своих полномочий люди, которые занимаются этими сферами сейчас?», – говорит он.

    «Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится «лицом» работы бытовых служб в стране – ситуация несколько меняется. Как все это сложить – вопрос, который и предстоит решить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с США и ЕС внешнее управление Украины под эгидой ООН. Как отметил Михаил Галузин, заместитель главы МИД, в разговоре с ТАСС, данная идея новой не является, поскольку еще в марте 2025 года Владимир Путин озвучивал этот вариант как один из возможных сценариев развития событий.

    Дипломат подчеркнул, что введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Тем не менее, Галузин добавил, что единообразный механизм создания временных администраций формально в ООН не закреплен.

    В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Первым же шагом, на пути создания подобного режима, должно стать «достижение договоренностей между сторонами конфликта».

    При этом на Украине и за ее пределами неоднократно признавали неспособность Киева обеспечить функционирование всех государственных институтов. Так, еще в конце 2024 года министр финансов страны Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что офис Зеленского не может поддерживать все нужды ВСУ, поскольку на них тратится «более 26% ВВП» республики.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    14 февраля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России

    Рубио заявил об обещаниях Индии прекратить импорт российской нефти

    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России, передает ТАСС. По его словам, США вводят дополнительные санкции против российской нефти, а Европа также предпринимает свои меры. Рубио подчеркнул: «В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть».

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что подобные заявления исходили только от официальных лиц США, а не от правительства Индии. Лавров уточнил, что индийские власти официально не делали заявлений о полном отказе от закупок российской нефти.

    До этого президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу поставок российской нефти в Индию, заявив, что Нью-Дели не прекратила, а лишь сократила импорт.

    Между тем, 10 февраля посол России в республике Денис Алипов сообщил, что объем поставок российской нефти в Индию снизился в декабре и январе до 1,2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия сохраняет молчание относительно публичного обсуждения закупок российской нефти.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    16 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Сотрудник миграционной службы США заявил украинцу о поддержке России

    Daily Beast: Сотрудник службы США ICE заявил украинцу о поддержке России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинца, проживающего в США по гуманитарной программе, задержали сотрудники миграционной службы, один из которых заявил, что желает России победы, пишет Daily Beast.

    Задержание гражданина Украины сотрудником миграционной службы США произошло на парковке торгового центра, передает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Beast.

    По словам мужчины, его остановили, когда он забирал свой заказ, и на вопрос о причинах ареста один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что поддерживает Россию и желает ей победы.

    Мужчина прибыл в США вместе с семьей в 2023 году по программе поддержки украинцев, отмечает издание. После окончания срока действия разрешения на пребывание он подал документы на продление, которые сейчас находятся на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вашингтон уведомил киевские власти о депортации граждан с Украины без американского гражданства транзитом через Польшу. На Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. За финансовый 2024 год из США были выдворены 53 гражданина с Украины.

    14 февраля 2026, 05:01 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    14 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине, который состоится во вторник, и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

    Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

    Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

    Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.

    14 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине

    Рубио сообщил о предстоящем участии Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах

    США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по вопросу урегулирования ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом сообщил в интервью телеканалу Bloomberg госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что речь идет о многосторонних консультациях, в которых также участвуют делегации России и Украины, передает РИА Новости.

    Рубио подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер посвятили урегулированию конфликта значительное количество времени и во вторник снова встретятся с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне агентство Reuters сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

    В субботу Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Рубио также заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.


    16 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Швейцария обязалась обеспечить безопасное прибытие делегации России в Женеву

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасного пролета российской делегации, направляющейся в Женеву на переговоры по Украине, сообщают информационные агентства.

    О гарантиях со стороны Швейцарии сообщил источник ТАСС: «Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча состоится в трехстороннем формате: Россия, США и Украина. Ранее переговоры шли в Абу-Даби, где руководителем группы от Москвы был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    13 февраля 2026, 21:06 • Новости дня
    Трамп: Зеленский должен сам двигаться в сторону мира с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги в сторону урегулирования конфликта с российской стороной, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По мнению американского лидера, Зеленский «должен действовать».

    Напомним, очередной раунд переговоров России, США и Украины решили провести в Женеве 17-18 февраля. Россию представит помощник президента Владимир Мединский.

    СМИ сообщали, что, по мнению США, гарантии безопасности Украине связаны с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    14 февраля 2026, 13:54 • Новости дня
    Рубио в Мюнхене ни разу не упомянул Россию

    Рубио на конференции в Мюнхене не упомянул Россию в двадцатиминутной речи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио ни разу не упомянул Россию и только один раз затронул конфликт на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ни разу не упомянул Россию, а конфликт на Украине затронул лишь один раз, сообщают РИА «Новости».

    Свою двадцатиминутную речь он посвятил главным образом вопросам трансатлантических отношений и будущему сотрудничеству Соединённых Штатов и Европы. О конфликте на Украине Рубио сказал только в контексте неэффективности ООН в урегулировании этого кризиса.

    В завершение своего выступления Рубио обратился к участникам с призывом совместно строить будущее США и Европы. «Мы должны гордиться тем, чего достигли вместе в прошлом веке, но теперь нам нужно встретить и использовать возможности нового, потому что вчерашний день уже прошел, будущее неизбежно, и наша общая судьба ждет нас впереди», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на конференции Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Он заявил, что для запуска переговоров потребовалось вмешательство Америки и поддержка других стран, а ООН не смогла это обеспечить.

    Кроме того, на Мюнхенской конференции госсекретарь подчеркнул стремление США к сближению с европейскими союзниками и выделил важность культурных и духовных связей. В то же время он раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.


    14 февраля 2026, 04:51 • Новости дня
    США в 2026 году решили поставить Украине оружие на 15 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году Украина получит вооружения на сумму 15 млрд долларов по программе закупок НАТО, включая перехватчики для уничтожения российских ракет.

    США планируют поставить Украине вооружения на общую сумму 15 млрд долларов в 2026 году в рамках программы закупок через союзников по НАТО, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

    Рютте уточнил, что речь идет о поставках на сумму около миллиарда евро в месяц, что за год составит примерно 12 млрд евро или 15 млрд долларов. В пакет помощи войдут как летальные, так и нелетальные средства, включая перехватчики, предназначенные для уничтожения российских ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изменил схему предоставления военной помощи Украине.

    Теперь США продают вооружения европейским союзникам по НАТО, которые оплачивают их и передают Киеву. По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не финансируют Украину напрямую, а получают деньги за поставки оружия через механизм альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины заявил, что Вашингтон требует от Киева уступок, а не от России. Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму для покупки вооружений США по специальной западной инициативе ради поддержки Украины. Соединенные Штаты увязали предоставление гарантий безопасности Украине с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    13 февраля 2026, 22:54 • Новости дня
    Офис Зеленского подтвердил отсутствие Рубио на встрече в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио среди европейских лидеров не оказалось.

    Офис Владимира Зеленского подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио не присутствовал на переговорах по Украине в Мюнхене, передает ТАСС.

    По информации, опубликованной на официальном сайте офиса Зеленского, во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры.

    Всего в списке значатся 16 участников вместе с Зеленским, имени Рубио среди них нет. В сообщении подчеркивается, что Украина подготовит для партнеров перечень необходимых поставок для поддержки энергетики и военной сферы.

    Зеленский по итогам встречи заявил: «Киев рассчитывает получить новые пакеты военной помощи до 24 февраля». Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Рубио отменил участие из-за большого количества других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию встречали только представители украинского посольства.

    США пытаются завершить конфликт на Украине к лету и, скорее всего, будут оказывать давление на Киев для достижения этой цели. Киев заявил, что не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС.

    13 февраля 2026, 22:16 • Новости дня
    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения конфликта на Украине, выступая перед американскими военными.

    Дональд Трамп, президент США, выступая перед военными, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По словам Трампа, Штатам осталось завершить еще пару конфликтов, среди которых он особо отметил ситуацию между Россией и Украиной.

    «Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно – между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться (завершения конфликта)», – заявил Трамп.

    Американский лидер отметил важность достижения мира на Украине и выразил убежденность, что этот вопрос может быть решен при активном участии США. Других деталей своего видения урегулирования Трамп не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги для урегулирования конфликта с российской стороной.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали только представители украинского посольства.

