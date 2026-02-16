Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Захарова сценой из фильма «Убить дракона» высмеяла чистку соцсетей Госдепа
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на намерение Госдепартамента США удалить старые публикации, сопроводив комментарий сатирической сценой из фильма Марка Захарова «Убить дракона», в которой Дракон съедает «исторический документ».
Государственный департамент США планирует провести очередную инвентаризацию («зачистку») своих публичных архивов в соцсетях, сообщила в Telegram-канале Захарова.
Из открытого доступа исчезнут все публикации, размещенные на официальных аккаунтах ведомств в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) до 20 января 2025 года – начала второго президентского срока Дональда Трампа.
Официальная причина такой ревизии – желание «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Под удаление попадут анонсы встреч, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных и культурных инициативах.
По словам Захаровой, для Госдепартамента США подобная практика не нова: за последние 20 лет стенограммы и тексты выступлений дипломатов регулярно убирались с основного сайта и переносились в архив. «Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства..», – иронично отметила Захарова.
Под своим постом она опубликовала сцену из фильма «Убить дракона», где персонаж Олега Янковского съедает «исторический документ». По ее словам, происходящее напоминает сатиру Марка Захарова и Евгения Шварца.
Ранее власти США удалили несколько тысяч материалов по делу Джеффри Эпштейна после обнаружения в них личных данных примерно 100 пострадавших.