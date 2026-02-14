Рубио заявил о неспособности ООН завершить конфликт на Украине без США

Tекст: Тимур Шайдуллин

ООН не смогла завершить конфликт на Украине, отметил госсекретарь США Марко Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, для начала переговоров потребовалось вмешательство США и партнерство со многими странами, присутствующими на конференции, передает РИА «Новости».

«ООН не смогла завершить войну на Украине. Потребовалось лидерство Америки в партнерстве со многими странами, присутствующими здесь сегодня, только для того, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров», – заявил Рубио.

Политик также подчеркнул, что, несмотря на огромный потенциал, ООН не способна предложить решения по самым актуальным вопросам. Рубио отметил, что организация фактически не играет значимой роли в разрешении глобальных кризисов.

Он призвал участников конференции не игнорировать этот факт и задуматься о необходимости перемен в подходах к международной дипломатии.

Ранее на Мюнхенской конференции Рубио отметил, что западным странам важно обновить международные институты. В то же время, он раскритиковал идею отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

При этом, госсекретарь США подчеркнул стремление страны к сближению с европейскими союзниками и важность культурных и духовных связей.



