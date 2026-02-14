Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.0 комментариев
Рубио заявил о необходимости реформы глобальных институтов Запада
Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции отметил, что западным странам важно обновить международные институты вместо отказа от них.
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США Марко Рубио заявил о передаче суверенитета западных стран международным институтам. По его словам, многие государства инвестировали в социальные проекты, что ослабило их обороноспособность, сообщает РИА «Новости».
Рубио подчеркнул, что Западу не следует отказываться от системы международного сотрудничества и глобальных учреждений, которые были созданы ранее.
Он отметил: «Нам не нужно отказываться от системы международного сотрудничества, которую мы создали, и нам не нужно демонтировать глобальные институты прежнего порядка, которые мы вместе построили. Но их необходимо реформировать. Их необходимо перестроить».
Американский госсекретарь пояснил, что речь не идет о разрушении существующей архитектуры международных отношений, а лишь о ее адаптации к современным вызовам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.
Госсекретарь США подчеркнул стремление к сближению с европейскими союзниками и выделил значимость культурных связей. В то же время, Рубио заявил о фундаментальных противоречиях между США и Китаем, которые сохранятся и в будущем.