Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть обращения Европы

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, все механизмы сотрудничества между Россией и Евросоюзом были прекращены по инициативе самих европейских стран после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что с российской стороны новых инициатив по налаживанию отношений не ожидается.

Министр также отметил, что европейские страны начали подавать сигналы России о возможном диалоге. В частности, Лавров процитировал президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что «мы когда-нибудь будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло». По словам Лаврова, подобные заявления – не что иное, как попытка политиков продемонстрировать свою позицию перед избирателями.

Лавров выразил недоумение по поводу такого подхода европейских лидеров, отметив, что России не нужно одолжение.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

Латвийский премьер Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.