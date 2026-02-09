  • Новость часаПутин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ЗРК Patriot остались без ракет на Украине
    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    12438 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    9 февраля 2026, 13:45 • Справки

    Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

    Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    Когда Масленица в 2026 году: даты Масленичной недели по дням

    Для точного понимания традиций и примет необходимо ориентироваться в структуре праздничной недели. Каждый день имеет строгое название и регламент, что отражено в народном и церковном календарях. В 2026 году даты распределяются следующим образом:

    • Понедельник, 16 февраля – «Встреча». Начало масленичных гуляний, строительство снежных городков и чучела Масленицы, начало выпечки блинов.

    • Вторник, 17 февраля – «Заигрыши». День молодежных развлечений, катаний с гор, начала смотрин и сватовства.

    • Среда, 18 февраля – «Лакомка». День обильного застолья, особенно акцент делается на визитах к теще на блины.

    • Четверг, 19 февраля – «Разгуляй» или «Широкий четверг». Кульминация народных гуляний: массовые катания, кулачные бои, штурм снежных крепостей.

    • Пятница, 20 февраля – «Тещины вечерки». Ответный визит тещи в дом зятя, который должен обеспечить ей достойный прием.

    • Суббота, 21 февраля – «Золовкины посиделки». Невестка приглашает в гости родственниц мужа, демонстрируя мир и гармонию в семье.

    • Воскресенье, 22 февраля – «Прощеное воскресенье», проводы Масленицы. Кульминация праздника с ритуалом сожжения чучела, символизирующего уход зимы, и обязательным обычаем просить прощения у близких.

    Народные приметы на Масленицу: что они означают и откуда появились

    Феномен масленичных примет лежит в плоскости синкретизма – слияния дохристианских аграрных культов и позднейшей православной традиции. Изначально обряды были направлены на магическое «помогание» солнцу одолеть зиму, что гарантировало плодородие земли и приплод скота. Блины как символ солнца, шумные гуляния для его «пробуждения», сжигание чучела Марены (зимы) – все это элементы древнейшей обрядовости.

    С принятием христианства праздник был адаптирован как Сырная седмица – период подготовки души к Великому посту через постепенный отказ от мяса и примирение с ближними. Таким образом, народные приметы – это сложный код, где практические наблюдения за погодой («мороз на Масленицу – к теплой весне») сочетаются с ритуально-символическими действиями, призванными программировать благополучие («много блинов – к богатому году»).

    Какая погода на Масленицу – такой будет весна

    Для традиционного общества, чья жизнь зависела от урожая, Масленичная неделя служила важнейшим долгосрочным метеопрогнозом. Народная метеорология строилась на принципе аналогии и многолетнем статистическом наблюдении. Ключевые погодные факторы толковались так:

    Морозная и ясная неделя рассматривалась как благоприятный знак, сулящий теплую, дружную и раннюю весну. Считалось, что зима, «отгуляв» морозами на Масленицу, более не вернется.

    Обильный снегопад, особенно на «Разгуляй-четверг», предсказывал богатый, урожайный год, в частности отменный урожай зерновых и грибов. Снег воспринимался как будущая влага, питающая пашню.

    Солнечная оттепель на протяжении большей части недели указывала на раннее и устойчивое тепло, быстрый сход снега и хорошую подготовку почвы к севу.

    Сильный и порывистый ветер интерпретировался как предвестие ветреной, нестабильной и затяжной весны с возможными возвратными холодами, что заставляло крестьян корректировать сроки полевых работ.

    Народные приметы по дням Масленичной недели: что сулит каждый день

    Помимо погоды, огромное значение придавалось социальным ритуалам и событиям каждого дня, которые трактовались как знаки, определяющие межличностные отношения и семейное благополучие на год вперед.

    Приметы на понедельник – Встреча (16 февраля)

    Удача всего года зависела от первых гостей. Чем больше и веселее компания переступала порог дома, тем благополучнее ожидался год. Первый блин, часто комом, имел сакральный поминальный статус. Его отдавали нищим, оставляли на окне или на божнице, символически кормя души предков, дабы те способствовали процветанию рода.

    Приметы на вторник – Заигрыши (17 февраля)

    Этот день был ключевым для прогноза личной жизни. Удачное совместное катание с горы молодых людей рассматривалось как прямое указание на скорое сватовство. Если парень случайно задел или помог девушке во время гуляний – это считалось верной приметой к развитию отношений. Все ссоры в этот день предвещали разлад в делах.

    Приметы на среду – Лакомка (18 февраля)

    Центральным ритуалом был визит к теще на блины. Богатство и разнообразие стола напрямую коррелировало с ожидаемым достатком. Теща должна была накормить зятя досыта, демонстрируя расположение. Скудное угощение или отказ от него читались как дурная примета, сулящая финансовые трудности и семейные ссоры.

    Приметы на четверг – Разгуляй (19 февраля)

    Активность и массовость гуляний была индикатором будущей удачи. Чем громче, веселее и масштабнее проходили кулачные бои («стенка на стенку»), катания на санях и взятие снежного городка, тем более успешным, «широким» и здоровым ожидался год. Сидеть дома в этот день считалось ошибкой, которая могла «сузить» жизненные возможности.

    Приметы на пятницу – Тещины вечерки (20 февраля)

    Это день ответного визита и проверки отношений. Радушие и щедрость зятя, встретившего тещу с почетом и богатым угощением, гарантировали мир между семьями и покровительство старших. Любая проявленная скупость или холодность расценивались как крайне неблагоприятный знак для семейного климата.

    Приметы на субботу – Золовкины посиделки (21 февраля)

    Ритуал был нацелен на гармонизацию отношений внутри расширенной семьи. Гостеприимство невестки, ее умение ладить со сестрами мужа (золовками) предсказывало мир и взаимопомощь в роду. Подарки от невестки золовкам укрепляли этот союз, суля поддержку в будущем.

    Приметы на Прощеное воскресенье (22 февраля)

    Искренность в этом дне была главной приметой. Искренне прощенная обида считалась сгоревшей вместе с чучелом Масленицы, освобождая место для нового и светлого. Ясная погода во время сожжения чучела трактовалась как знак всеобщего очищения и хорошего, «чистого» года. Отказ простить, по поверьям, входил с человеком в пост, отягощая его душу.

    Народные приметы про блины на Масленицу: форма, цвет и первый блин – что это означало

    Блин как главный атрибут праздника был объектом пристального внимания и толкования. Его форма, цвет и качество несли прямую смысловую нагрузку.

    Первый блин – поминальный. Его сакральный статус, как уже упоминалось, был связан с культом предков. Этот ритуал был обязательным актом уважения, задабривания сил рода, от которых, по поверьям, зависело земное благополучие живущих.

    Румяные, ровные и пышные блины воспринимались как прямой символ здоровья, солнца и будущего достатка. Идеально круглый золотистый блин сулил такой же «круглый», то есть полный, год. Бледные, рваные или пригоревшие блины, наоборот, могли считываться как знак грядущих проблем.

    Количество испеченных блинов имело магическое значение. Чем больше блинов удавалось приготовить за неделю, тем дольше и жарче ожидалось лето, а значит – обильнее урожай. Остатки теста или блинов никогда не выбрасывали – их отдавали скотине или птице, чтобы передать силу солнца и обеспечить приплод.

    Что нельзя делать на Масленицу по народным приметам: запреты и поверья

    Народная этика праздника формировала четкие поведенческие табу, нарушение которых могло, по мнению предков, навлечь беду. Главным из них был запрет на негативные эмоции: ссориться, злиться и унывать на Масленицу считалось недопустимым. Поскольку это время «широкой» души, проявленные обиды или уныние могли, по поверьям, стать доминантой на весь год, привлечь раздоры и неудачи.

    Столь же строгим был запрет отказывать в гостеприимстве и угощении. Такой отказ, особенно гостю или нищему, символически приравнивался к отказу самой удаче и достатку переступить порог дома. Напротив, щедрость и открытость программировали будущее изобилие.

    Еще одним важным правилом было не оставлять дом пустым, а стол скудным. Даже если вся семья отправлялась на гулянья, на столе обязательно оставались угощения – как для возможных гостей, так и для духов дома. Пустой стол в эту неделю был мощным негативным символом, предвещавшим голодный и бедный год.

    Отдельный запрет касался употребления мяса. Хотя он напрямую относится к церковному уставу Сырной седмицы, в народной традиции он также строго соблюдался, осознаваясь как важная ритуальная грань между зимним мясоедением и наступающим весенне-летним циклом, ориентированным на молочную и растительную пищу.

    Народные приметы на удачу и достаток во время Масленицы

    Праздничные действия воспринимались как стратегические инвестиции в будущее благополучие, где каждое имело конкретную прагматическую цель. Катание с горок, например, имело прямой аграрный подтекст: существовало поверье, что чем дальше и быстрее прокатишься, тем длиннее и урожайнее вырастет лен в наступающем году.

    Угощение соседей и знакомых блинами было не просто жестом гостеприимства, а механизмом создания социального капитала, укрепляя круг взаимопомощи, критически важный для выживания всей общины. Коллективные гулянья – хороводы, общие игры – выполняли функцию социального скрепления, укрепляя горизонтальные связи внутри общины, что рассматривалось как фундаментальный залог ее общей устойчивости и будущего процветания.

    Кульминационным ритуальным действием было сжигание чучела Масленицы, выступавшее в качестве ключевого акта символического уничтожения старого, отжившего – не только зимы, но и накопленных обид, невзгод – тем самым освобождая место для нового жизненного цикла.

    Народные приметы Масленицы и церковные традиции: в чем разница

    Важно проводить четкую границу между этими двумя пластами. Для Церкви Масленица как таковая не существует, есть Сырная седмица – последняя неделя перед Постом. Ее цель – постепенное вхождение в аскетическую практику: отказ от мяса, примирение с ближними (Прощеное воскресенье), усиление молитвы. Народные же гуляния, приметы и многие обряды (особенно связанные с гаданием и эротической символикой) носят языческий характер и Церковью не одобряются. Таким образом, приметы о погоде и урожае – это часть народной, а не церковной культуры.

    Частые вопросы о народных приметах на Масленицу

    Какие приметы считаются самыми известными?

    Наиболее известны приметы, связанные с погодой («Какова Масленица, такова и весна») и с блинами («Первый блин – комом», изначально – «поминальным»).

    Можно ли работать на Масленицу?

    Народная традиция строго запрещала тяжелую работу с начала «Разгуляя» (четверга), поощряя посвящение времени гуляньям и семье. Однако приготовление пищи и хозяйственные хлопоты по дому не считались работой в запретном смысле.

    Действительно ли по приметам можно предсказать погоду?

    Современная метеорология опирается на научные модели. Народные приметы – это результат многовековых наблюдений, обладающий определенной статистической достоверностью для конкретных регионов, но не являющийся точным прогнозом.

    Почему на Масленицу пекут именно блины?

    Круглая форма и золотистый цвет блина – прямая символическая отсылка к солнцу, которое нужно «умаслить» (отсюда и масло) и призвать, чтобы оно растопило снега.

    Можно ли гадать на Масленицу?

    С точки зрения народной традиции – да, особенно девушкам на суженого (по первому встречному, по поведению блина на сковороде). С церковной точки зрения любые гадания категорически запрещены как грех.

    Главное
    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб на СВО
    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину
    Киев заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000
    В Тбилиси заметили признаки просветления мозга у Каи Калласс
    Трамп назвал некоторых олимпийцев США «реальными неудачниками»
    «Бабушкина схема» победила в акции «Слово года» портала «Грамота.ру»
    Сабуров поручил юристам разобраться с запретом на въезд в Россию

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    • Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

      Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации