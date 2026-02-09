Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

Tекст: Ольга Никитина

Когда Масленица в 2026 году: даты Масленичной недели по дням

Для точного понимания традиций и примет необходимо ориентироваться в структуре праздничной недели. Каждый день имеет строгое название и регламент, что отражено в народном и церковном календарях. В 2026 году даты распределяются следующим образом:

Понедельник, 16 февраля – «Встреча» . Начало масленичных гуляний, строительство снежных городков и чучела Масленицы, начало выпечки блинов.

. Начало масленичных гуляний, строительство снежных городков и чучела Масленицы, начало выпечки блинов. Вторник, 17 февраля – «Заигрыши» . День молодежных развлечений, катаний с гор, начала смотрин и сватовства.

. День молодежных развлечений, катаний с гор, начала смотрин и сватовства. Среда, 18 февраля – «Лакомка» . День обильного застолья, особенно акцент делается на визитах к теще на блины.

. День обильного застолья, особенно акцент делается на визитах к теще на блины. Четверг, 19 февраля – «Разгуляй» или «Широкий четверг» . Кульминация народных гуляний: массовые катания, кулачные бои, штурм снежных крепостей.

. Кульминация народных гуляний: массовые катания, кулачные бои, штурм снежных крепостей. Пятница, 20 февраля – «Тещины вечерки» . Ответный визит тещи в дом зятя, который должен обеспечить ей достойный прием.

. Ответный визит тещи в дом зятя, который должен обеспечить ей достойный прием. Суббота, 21 февраля – «Золовкины посиделки» . Невестка приглашает в гости родственниц мужа, демонстрируя мир и гармонию в семье.

. Невестка приглашает в гости родственниц мужа, демонстрируя мир и гармонию в семье. Воскресенье, 22 февраля – «Прощеное воскресенье», проводы Масленицы. Кульминация праздника с ритуалом сожжения чучела, символизирующего уход зимы, и обязательным обычаем просить прощения у близких.

Народные приметы на Масленицу: что они означают и откуда появились

Феномен масленичных примет лежит в плоскости синкретизма – слияния дохристианских аграрных культов и позднейшей православной традиции. Изначально обряды были направлены на магическое «помогание» солнцу одолеть зиму, что гарантировало плодородие земли и приплод скота. Блины как символ солнца, шумные гуляния для его «пробуждения», сжигание чучела Марены (зимы) – все это элементы древнейшей обрядовости.

С принятием христианства праздник был адаптирован как Сырная седмица – период подготовки души к Великому посту через постепенный отказ от мяса и примирение с ближними. Таким образом, народные приметы – это сложный код, где практические наблюдения за погодой («мороз на Масленицу – к теплой весне») сочетаются с ритуально-символическими действиями, призванными программировать благополучие («много блинов – к богатому году»).

Какая погода на Масленицу – такой будет весна

Для традиционного общества, чья жизнь зависела от урожая, Масленичная неделя служила важнейшим долгосрочным метеопрогнозом. Народная метеорология строилась на принципе аналогии и многолетнем статистическом наблюдении. Ключевые погодные факторы толковались так:

Морозная и ясная неделя рассматривалась как благоприятный знак, сулящий теплую, дружную и раннюю весну. Считалось, что зима, «отгуляв» морозами на Масленицу, более не вернется.

Обильный снегопад, особенно на «Разгуляй-четверг», предсказывал богатый, урожайный год, в частности отменный урожай зерновых и грибов. Снег воспринимался как будущая влага, питающая пашню.

Солнечная оттепель на протяжении большей части недели указывала на раннее и устойчивое тепло, быстрый сход снега и хорошую подготовку почвы к севу.

Сильный и порывистый ветер интерпретировался как предвестие ветреной, нестабильной и затяжной весны с возможными возвратными холодами, что заставляло крестьян корректировать сроки полевых работ.

Народные приметы по дням Масленичной недели: что сулит каждый день

Помимо погоды, огромное значение придавалось социальным ритуалам и событиям каждого дня, которые трактовались как знаки, определяющие межличностные отношения и семейное благополучие на год вперед.

Приметы на понедельник – Встреча (16 февраля)

Удача всего года зависела от первых гостей. Чем больше и веселее компания переступала порог дома, тем благополучнее ожидался год. Первый блин, часто комом, имел сакральный поминальный статус. Его отдавали нищим, оставляли на окне или на божнице, символически кормя души предков, дабы те способствовали процветанию рода.

Приметы на вторник – Заигрыши (17 февраля)

Этот день был ключевым для прогноза личной жизни. Удачное совместное катание с горы молодых людей рассматривалось как прямое указание на скорое сватовство. Если парень случайно задел или помог девушке во время гуляний – это считалось верной приметой к развитию отношений. Все ссоры в этот день предвещали разлад в делах.

Приметы на среду – Лакомка (18 февраля)

Центральным ритуалом был визит к теще на блины. Богатство и разнообразие стола напрямую коррелировало с ожидаемым достатком. Теща должна была накормить зятя досыта, демонстрируя расположение. Скудное угощение или отказ от него читались как дурная примета, сулящая финансовые трудности и семейные ссоры.

Приметы на четверг – Разгуляй (19 февраля)

Активность и массовость гуляний была индикатором будущей удачи. Чем громче, веселее и масштабнее проходили кулачные бои («стенка на стенку»), катания на санях и взятие снежного городка, тем более успешным, «широким» и здоровым ожидался год. Сидеть дома в этот день считалось ошибкой, которая могла «сузить» жизненные возможности.

Приметы на пятницу – Тещины вечерки (20 февраля)

Это день ответного визита и проверки отношений. Радушие и щедрость зятя, встретившего тещу с почетом и богатым угощением, гарантировали мир между семьями и покровительство старших. Любая проявленная скупость или холодность расценивались как крайне неблагоприятный знак для семейного климата.

Приметы на субботу – Золовкины посиделки (21 февраля)

Ритуал был нацелен на гармонизацию отношений внутри расширенной семьи. Гостеприимство невестки, ее умение ладить со сестрами мужа (золовками) предсказывало мир и взаимопомощь в роду. Подарки от невестки золовкам укрепляли этот союз, суля поддержку в будущем.

Приметы на Прощеное воскресенье (22 февраля)

Искренность в этом дне была главной приметой. Искренне прощенная обида считалась сгоревшей вместе с чучелом Масленицы, освобождая место для нового и светлого. Ясная погода во время сожжения чучела трактовалась как знак всеобщего очищения и хорошего, «чистого» года. Отказ простить, по поверьям, входил с человеком в пост, отягощая его душу.

Народные приметы про блины на Масленицу: форма, цвет и первый блин – что это означало

Блин как главный атрибут праздника был объектом пристального внимания и толкования. Его форма, цвет и качество несли прямую смысловую нагрузку.

Первый блин – поминальный. Его сакральный статус, как уже упоминалось, был связан с культом предков. Этот ритуал был обязательным актом уважения, задабривания сил рода, от которых, по поверьям, зависело земное благополучие живущих.

Румяные, ровные и пышные блины воспринимались как прямой символ здоровья, солнца и будущего достатка. Идеально круглый золотистый блин сулил такой же «круглый», то есть полный, год. Бледные, рваные или пригоревшие блины, наоборот, могли считываться как знак грядущих проблем.

Количество испеченных блинов имело магическое значение. Чем больше блинов удавалось приготовить за неделю, тем дольше и жарче ожидалось лето, а значит – обильнее урожай. Остатки теста или блинов никогда не выбрасывали – их отдавали скотине или птице, чтобы передать силу солнца и обеспечить приплод.

Что нельзя делать на Масленицу по народным приметам: запреты и поверья

Народная этика праздника формировала четкие поведенческие табу, нарушение которых могло, по мнению предков, навлечь беду. Главным из них был запрет на негативные эмоции: ссориться, злиться и унывать на Масленицу считалось недопустимым. Поскольку это время «широкой» души, проявленные обиды или уныние могли, по поверьям, стать доминантой на весь год, привлечь раздоры и неудачи.

Столь же строгим был запрет отказывать в гостеприимстве и угощении. Такой отказ, особенно гостю или нищему, символически приравнивался к отказу самой удаче и достатку переступить порог дома. Напротив, щедрость и открытость программировали будущее изобилие.

Еще одним важным правилом было не оставлять дом пустым, а стол скудным. Даже если вся семья отправлялась на гулянья, на столе обязательно оставались угощения – как для возможных гостей, так и для духов дома. Пустой стол в эту неделю был мощным негативным символом, предвещавшим голодный и бедный год.

Отдельный запрет касался употребления мяса. Хотя он напрямую относится к церковному уставу Сырной седмицы, в народной традиции он также строго соблюдался, осознаваясь как важная ритуальная грань между зимним мясоедением и наступающим весенне-летним циклом, ориентированным на молочную и растительную пищу.

Народные приметы на удачу и достаток во время Масленицы

Праздничные действия воспринимались как стратегические инвестиции в будущее благополучие, где каждое имело конкретную прагматическую цель. Катание с горок, например, имело прямой аграрный подтекст: существовало поверье, что чем дальше и быстрее прокатишься, тем длиннее и урожайнее вырастет лен в наступающем году.

Угощение соседей и знакомых блинами было не просто жестом гостеприимства, а механизмом создания социального капитала, укрепляя круг взаимопомощи, критически важный для выживания всей общины. Коллективные гулянья – хороводы, общие игры – выполняли функцию социального скрепления, укрепляя горизонтальные связи внутри общины, что рассматривалось как фундаментальный залог ее общей устойчивости и будущего процветания.

Кульминационным ритуальным действием было сжигание чучела Масленицы, выступавшее в качестве ключевого акта символического уничтожения старого, отжившего – не только зимы, но и накопленных обид, невзгод – тем самым освобождая место для нового жизненного цикла.

Народные приметы Масленицы и церковные традиции: в чем разница

Важно проводить четкую границу между этими двумя пластами. Для Церкви Масленица как таковая не существует, есть Сырная седмица – последняя неделя перед Постом. Ее цель – постепенное вхождение в аскетическую практику: отказ от мяса, примирение с ближними (Прощеное воскресенье), усиление молитвы. Народные же гуляния, приметы и многие обряды (особенно связанные с гаданием и эротической символикой) носят языческий характер и Церковью не одобряются. Таким образом, приметы о погоде и урожае – это часть народной, а не церковной культуры.

Частые вопросы о народных приметах на Масленицу

Какие приметы считаются самыми известными?

Наиболее известны приметы, связанные с погодой («Какова Масленица, такова и весна») и с блинами («Первый блин – комом», изначально – «поминальным»).

Можно ли работать на Масленицу?

Народная традиция строго запрещала тяжелую работу с начала «Разгуляя» (четверга), поощряя посвящение времени гуляньям и семье. Однако приготовление пищи и хозяйственные хлопоты по дому не считались работой в запретном смысле.

Действительно ли по приметам можно предсказать погоду?

Современная метеорология опирается на научные модели. Народные приметы – это результат многовековых наблюдений, обладающий определенной статистической достоверностью для конкретных регионов, но не являющийся точным прогнозом.

Почему на Масленицу пекут именно блины?

Круглая форма и золотистый цвет блина – прямая символическая отсылка к солнцу, которое нужно «умаслить» (отсюда и масло) и призвать, чтобы оно растопило снега.

Можно ли гадать на Масленицу?

С точки зрения народной традиции – да, особенно девушкам на суженого (по первому встречному, по поведению блина на сковороде). С церковной точки зрения любые гадания категорически запрещены как грех.