На Валааме продолжили поиски пропавшей паломницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники экстренных служб уже шесть дней пытаются найти Наталью Простакову, исчезнувшую на территории архипелага, сообщили в госкомитете по безопасности региона ТАСС.

В операции участвуют значительные силы, в том числе специальное судно на воздушной подушке.

По информации добровольцев, связь с ней прервалась неделю назад. В отряде «Длинный берег» уточнили, что она ушла в неизвестном направлении после богослужения.

Валаам находится в северной части Ладожского озера. На его берегу расположен старинный Спасо-Преображенский мужской монастырь, привлекающий множество паломников.

Ранее сообщалось, что екатеринбурженка пропала на острове Валаам при загадочных обстоятельствах, женщина последние полгода жила в местном монастыре как послушница.