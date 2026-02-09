МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения

Tекст: Ольга Иванова

Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, передает «Коммерсант». По его словам, инициатива Москвы может стать мощным импульсом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

«Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», – подчеркнул Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует. Министерство иностранных дел России ожидает ответа от американской стороны на переданные предложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний.

Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.