Песков заявил о снижении доли доллара в мировой торговле
Доля доллара в мировой торговле снижается, а национальные валюты используют все активнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на фоне увеличения расчетов в национальных валютах отмечается устойчивая тенденция к сокращению доли американского доллара в мировой торговле, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что эта тенденция не является быстрой, но отличается устойчивостью, и сохранится в следующие годы. Такие заявления Песков сделал, отвечая на вопросы индийских журналистов на брифинге накануне саммита России и Индии в Нью-Дели.
Параллельно Песков сообщил, что Россия вместе с партнерами работает над созданием альтернативных платежных систем. Цель этих инициатив – минимизировать риски использования существующих западных систем как инструмента политического давления.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о переходе товарооборота между Россией и Индией на национальные валюты.
Президент России Владимир Путин отметил рост расчетов России с Шанхайской организацией сотрудничества в нацвалютах.
